Tobruk, Rete 4/ Rock Hudson protagonista di questo film d’essei

Tobruk va in onda oggi, 7 ottobre, su Rete 4 a partire dalle 16.40. Si tratta di un film di guerra del 1967. Si tratta di una co-produzione statunitense e tedesca che sotto la regia di Arthur Hiller, che ha diretto altri capolavori come Appartamento al Plaza e Love Story, presenta un cast eccellente con attori come Rock Hudson, George Peppard, Nigel Green, Heidi Hunt, Guy Stockwell solo per citare i più importanti. Il film si basa sul soggetto di Leo Gordon, autore di molti altre pellicole di successo come Selvaggio West, La torre di Londra e la vergine di cera nonché di serie TV come Maverick e Law Man. La scenografia è stata affidata alle sapienti mani di Henry Bumstead e Alexander Golitzen mentre la colonna sonora è basata sulle musiche di Bronislau Kaper.

Tobruk, la trama del film

In Tobruk siamo nell’anno 1942 e le truppe britanniche di stanza lungo il canale di Suez hanno il compito di distruggere le scorte di carburante dei tedeschi che si trovano a Tobruk per fermare la loro avanzata; il piano è ideato dal maggiore Craig (Rock Hudson) che però è fatto prigioniero. Grazie ad un abile intervento viene liberato e si mette al comando delle truppe per riuscire a raggiungere Tobruk ed evitare così l’avanzata di Rommel, lo spietato generale tedesco. Nella spedizione sono presenti dei soldati inglesi che, al comando del colonello Harker (Nigel Green) si camuffano da prigionieri e da alcuni israeliti di origine tedesca che invece si travestono da soldati nazisti e si mettono agli ordini del capitano Bergman (George Peppard); la spedizione avviene nei tempi previsti ma una volta giunti alla città di Tobruk si trovano di fronte a tutte le difficoltà del caso. Innanzitutto i tedeschi a protezione della guarnigione sono molto numerosi, sono presenti diversi fortini e inoltre il carburante è ben nascosto all’interno delle colline. Nonostante tutto, tra mille difficoltà la missione viene portata a compimento e solo Craig con pochi fedelissimi riesce a mettersi in salvo.

