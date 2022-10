Tobruk/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Nigel Green

Tobruk, film di Rete 4 diretto da Arthur Hiller

Tobruk va in onda oggi, 6 ottobre, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di un film di guerra prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1967 dalla Gibrlalter e diretto da Arthur Hiller. Per la realizzazione della pellicola è stato fondamentale il contributo di attori del calibro di Rock Hudson, Nigel Green, Heidy Hunt e Guy Stockwell. Il film è stato girato quasi interamente sfruttando le ambientazioni americane offerte dall’Arizona e California. Inoltre, gli elementi bellici utilizzati per le riprese erano pezzi originali e riproduzioni fedelissime dei mezzi reali.

La pellicola ha una sceneggiatura basata anche su eventi realmente accaduti in quel periodo governato dal terrore nazi-fascista. Dal punto di vista della critica il film è stato piuttosto apprezzato, come testimoniato dal trionfo ai Premi Oscar del 1968 nella categoria migliori effetti speciali. Sono stati segnalati sulla rete diversi errori presenti in Tobruk; molti hanno notato come sui cappelli dei soldati italiani non vi fossero i tipici fregi dell’esercito in maniera del tutto insolita. Inoltre, un errore storico riguarda la qualità degli approvvigionamenti italiani, risultati troppo efficienti rispetto alla realtà dell’epoca soprattutto nel momento dello scontro con gli inglesi nel territorio africano.

Tobruk, la trama del film

La storia di Tobruk si ambienta ai tempi del 1942, con l’esercito guidato dal generale Rommel è in prossimità del canale di Suez. Mentre osservano a distanza la situazione, il maggiore Craig è ancora prigioniero delle truppe tedesche. Nello specifico, costui era l’artefice del progetto di gestione delle scorte di carburante in alleanza con l’esercito britannico. Tale strategia era stata però intercettata dai tedeschi che avevano catturato l’uomo portandolo presso il porto di Algeri. Nonostante le resistenze il generale viene liberato e tratto in salvo verso l’oasi di Cufra grazie all’intervento del capitano Bergman. Nel frattempo, l’esercito tedesco comprende quanto il tempo fosse breve al fine di distruggere tutti i rifornimenti di carburante nonostante la fuga di Craig.

La missione questa volta è guidata dal colonnello Harker e mira direttamente alla località di Tobruk, zona designata per la realizzazione del progetto. Proprio in prossimità del luogo la situazione si accende quando due gruppi di soldati tedeschi e italiani sono costretti a interrompere il loro cammino a causa della presenza di falso gruppo di soldati tedeschi.

A dirimere la situazione entra in gioco la forza aerea britannica che con un pesante bombardamento mette alle strette entrambe le compagini. Dopo una serie di incursioni di guerra e varie situazioni piuttosto ambigue sul campo di battaglia, il capitano Bergman inizia a sospettare della presenza di una talpa all’interno della compagine. Neanche il tempo di ragionare che l’azione di Harker mette fuorigioco lui e il suo esercito al fine di obbligarlo a trovare il presunto traditore al massimo entro due ore. Una volta trovata la spia, la situazione sembra in discesa e l’esercito continua a dirigersi verso Tobruk non consapevole delle nuove strategie difensive. Infatti, trovano diverse divisioni in supporto dei rifornimenti di carburante. Nonostante le difficoltà e le diverse perdite in battaglia, l’esercito tedesco riesce a spuntarla mentre Harker trova e uccide la vera spia.

