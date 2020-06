Tobruk/ Video, su Rete 4 il film ispirato all’Operazione Daffodil (18 giugno)

Tobruk vain onda oggi, giovedì 18 giugno, alle ore 16.30 su Rete 4. Co-prodotta da Germania e America, la pellicola è diretta da Arthur Hiller, regista canadese, candidato al premio Oscar come miglior regista nel 1971 per Love Story. Il soggetto e la sceneggiatura sono curati da Leo Gordon, attore e sceneggiatore statunitense. La fotografia è affidata a Russell Harlan, sei volte candidato all’ Oscar per la migliore fotografia e attivo soprattutto tra il 1930 e il 1960. Tobruk si ispira a una vera operazione di commando britannica, l’Operazione Daffodil, organizzata contro il porto di Tobruk. Tuttavia, nonostante ciò, la maggior parte degli avvenimenti e della trama del film sono inventati. Tobruk fu girato tra la Spagna, la California e l’Arizona e proprio la 40ª divisione corazzata della Guardia Nazionale americana ha fornito l’assistenza tecnica durante il film.

Tobruk, la trama del film

Tobruk si ambienta nel settembre del 1942. Mentre le truppe tedesche dell’Africa Korps si trovano a 100 chilometri dal canale di Suez, Lo Stato Maggiore dell’armata britannica decide di approvare la distruzione delle scorte tedesche di carburante, situate a Tobruk. A capo del piano c’è il maggiore Craig (Rock Hudson), che però è stato catturato ed è prigioniero vicino al porto di Algeri. Senza di lui non si può procedere. Viene quindi liberato con un’azione guidata dal capitano Bergman (George Peppard) e portato all’oasi di Cufra. Il comandante della missione, il colonnello Harker (Nigel Green) ricorda ai suoi soldati che hanno otto giorni per distruggere i depositi di carburante tedeschi. Procedono quindi verso Tobruk dove però vengono attaccati e vengono messi alla prova da una serie di vicessitudini. La missione andrà a buon fine?

