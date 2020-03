Tocilizumab combatte Coronavirus?/ 4 estubati a Napoli, “regalo che allarga il cuore”

Il Tocilizumab combatte il Coronavirus? Il punto interrogativo è, ad oggi, ancora d’obbligo poiché il farmaco è attualmente al centro di una sperimentazione Aifa condotta su 330 pazienti in Italia, ma i primi risultati concreti cominciano ad arrivare. Stando a quanto riferito dalla direzione generale dell’azienda “Ospedali dei Colli”, ieri, lunedì 23 marzo 2020, presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli ben quattro pazienti sono stati estubati dopo alcuni giorni di terapia. “Questo allarga il cuore, hanno reagito tutti molto bene al farmaco, facendo segnare miglioramenti netti e inequivocabili in pochi giorni”, ha asserito l’infettivologo Vincenzo Montesarchio, fautore, insieme al collega Paolo Ascierto (al centro di un’estenuante gogna mediatica in questi giorni, a causa di un servizio di “Striscia la Notizia” sul dibattito nato a “Cartabianca” con il professor Galli di Milano), della sperimentazione. I quattro infetti hanno 27, 51, 55 e 56 anni d’età e ora saranno trasferiti di reparto, a testimonianza di quanto le loro condizioni di salute siano migliorate.

TOCILIZUMAB COMBATTE CORONAVIRUS? ALL’ESTERO SI SPERIMENTA IL VACCINO ANTI-TUBERCOLOSI

Se a Napoli la sperimentazione del Tocilizumab nei pazienti affetti da Coronavirus pare dare i primi frutti, all’estero, con particolare riferimento a Olanda, Grecia, Germania e Australia, si prova a combattere il Covid-19 attraverso il vaccino contro la tubercolosi. Lo riferisce la rivista “Science” sul suo sito internet, dove si legge che a favorire la scelta sono stati gli effetti tutt’altro che negativi che tale vaccino ha saputo produrre in alcuni test sul sistema immunitario, attivandone (e stimolandone) le difese principali. Il vaccino, noto con la denominazione di Bacillus Calmette-Guérin (BCG), dai nomi dei microbiologi transalpini Albert Calmette e Camille Guérin, è stato originariamente studiato presso l’università di Atene e ora è in fase di valutazione all’università di Utrecht. Successivamente – ma comunque a stretto giro di posta – si attiverà la sperimentazione anche in Oceania (coinvolta, a tal proposito, l’università di Melbourne) e in Germania (nella sede dell’istituto “Max Planck”).



