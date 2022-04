Todaro critica Michele ad Amici 21 “Se non perde è solo per cul*”/ Celentano furiosa!

Lite tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ad Amici 21 per Michele

Scoppia la lite durante il settimo serale di Amici 21 tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Dopo l’acceso scontro con la collega Veronica Peparini, la maestra torna ad accendere gli animi a causa di un commento molto critico, e sicuramente sgradevole, di Todaro sul suo ballerino Michele. L’ultima sfida della terza manche lo vede scontrarsi con Sissi, una sfida ormai consueta per i due, considerati tra i fortissimi di questa edizione di Amici.

Si tratta, inoltre, dell’ultimo punto da assegnare, determinante per la vittoria della manche. Stefano De Martino dà il punto a Sissi, Stash a Michele ma Emanuele Filiberto si dice indeciso e chiede di rivederli in un’altra esibizione per poter assegnare il punto determinante. È a questo punto che Todaro si lascia andare alla battuta che scatena la lite.

Michele ‘offeso’ da Raimondo Todaro: Celentano furiosa!

“Volevo dire alla maestra che, secondo me, le è andata pure bene che ripetono un’altra volta l’esibizione. Tu pensavi di vincere così? Dai su, per carità!” tuona Raimondo Todaro contro la Celentano. “Perché scusa? Io posso anche capire la difficoltà, perché per me Sissi è bravissima, però ancora meglio se si esibiscono di nuovo”, commenta pacata la maestra. Todaro, però, rincara la dose: “Io, insegnante di Michele, in questa performance pareggiano, io dico ‘che culo!'” “Io no, pensa un po’!”, risponde ancora la Celentano che però si infuria quando comprende che Michele si è realmente sentito offeso dalle parole di Raimondo. “Non ha perso per culo! Gli altri sono tanto cattivi però quando dice queste cose…” allude la Celentano. Il chiarimento tra le due parti, però, non arriva.

