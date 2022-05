Todd Boehly, chi è nuovo proprietario Chelsea/ Patrimonio di 3,6 mld di sterline

È giunta al termine l’era Abramovich al Chelsea. Il club londinese ha confermato la cessione della proprietà: al posto dell’oligarca russo arriva il consorzio guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss. Un’operazione da 4,25 miliardi di sterline, con la vendita che dovrebbe concludersi a fine maggio, fatte salve le necessarie approvazioni normative. Ma chi è il nuovo proprietario dei Blues?

Todd Boelhy è un noto imprenditore e filantropo americano, già impegnato nel mondo dello sport e pronto a trascinare il Chelsea a nuova successi. Da rappresentante della nuova proprietà dei Blues, ha assicurato che si impegnerà per almeno dieci anni alla guida del club: le quote di maggioranza non saranno cedute prima del 2032. Un’ulteriore conferma delle ambizioni del gruppo, che si è assicurato una delle società più importanti a livello mondiale…

Todd Boehly, chi è nuovo proprietario Chelsea

Todd Boehly è co-fondatore, presidente, ad e membro di controllo di Eldridge Industries, holding con sede a Greenwich, nel Connecticut, mentre da ottobre 2021 è il CEO ad interim della Hollywood Foreign Press Association. Ma non solo. Come dicevamo, l’americano è già impegnato nel mondo dello sport: è co-proprietario della squadra di baseball Los Angeles Dodgers e della squadra di basket femminile statunitense dei Los Angeles Sparks. E ancora: possiede una partecipazione nei Los Angeles Lakers, una delle squadre di punta del panorama NBA. Il suo patrimonio netto dichiarato è di 3,6 miliardi di sterline.

Giusto ricordare le sue attività da filantropo: Todd Boehly, infatti ha contribuito a fondare il Boehly Center for Excellence in Finance nel 2014 presso la Raymond A. Mason School of Business di William & Mary. Nel 2020, l’imprenditore e la moglie si sono impegnati a finanziare la costruzione di un nuovo complesso atletico e di un centro di prestazioni sportive presso il college. Boelhy, inoltre, è attivamente coinvolto con varie organizzazioni, tra cui Finding a Cure for Epilepsy and Sezures (FACES), la Brunswick School, la Prostate Cancer Foundation e la Focused Ultrasound Foundation.











