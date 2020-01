Todibo al Milan?/ Calciomercato, contatti continui col Barcellona: ecco cosa manca

Jean-Clair Todibo al Milan, dopo Zlatan Ibrahimovic i rossoneri sono al lavoro per piazzare il colpo in difesa. Il 20enne non ha trovato molto spazio al Barcellona in questa prima parte di stagione, 3 presenze in tutto tra Liga e Champions League, e l’ex Tolosa potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per il pacchetto arretrato di Stefano Pioli. Come riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Diavolo deve convincere sia il club blaugrana – vorrebbe cedere il giocatore solo a titolo temporaneo – sia il talentino francese, che gradisce la meta rossonera ma vorrebbe avere la certezza di tornare alla base a giugno.

Il direttore sportivo Massara è volato ieri sera in Spagna per tentare di convincere le parti, ma c’è una certezza: come riporta il Corriere della Sera, il Milan non è interessato al prestito secco e punta come minimo al diritto di riscatto. Non mancano le alternative per il reparto difensivo: la Rosea evidenzia che la dirigenza meneghina sta monitorando la situazione di Andrea Cistana, talento di proprietà Brescia. Il centrale italiano è finito sul taccuino di Inter, Napoli e club esteri.

