Todibo al Milan?/ Calciomercato news, c’è il prestito con riscatto per il blaugrana?

Affari di calciomercato per la dirigenza rossonera che pare prossima a portare Todibo al Milan in questa sessione invernale. Secondo le ultime indiscrezioni che giungono da più parti, il difensore del Barcellona avrebbe già detto si a Boban e Maldini, che oramai sono sulle sue tracce da tempo, e ora sul tavolo di discussione vi sarebbe solo le modalità e le cifre con cui chiudere l’accorso con il club spagnolo. Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, il Barça ha determinate condizioni da soddisfare prima di cedere il proprio giocatore ma certo vi è grande ottimismo, anche perchè gli stessi blaugrana sarebbero ben felici di lanciare Todibo nella Serie A e il Milan pare la squadra ideale per sgrezzare un giovanissimo talento come è il francese.

CALCIOMERCATO MILAN: PRONTO IL PRESTITO PER TODIBO

Ma a quali condizioni Todibo arriverà al Milan? L’ipotesi che sta prendendo piede, vista la reticenza del Barcellona a separatasi dal difensore a titolo definitivo è quello del prestito con diritto di riscatto per i rossoneri e controriscatto per gli spagnoli, che avrebbero la priorità di ricompra dopo il consueto periodo di 6 mesi. Manca ancora però l’intesa perfetta sulle cifre: i rossoneri accetterebbero di acquistare il cartellino di Todibo per 20 milioni ma è assai probabile, secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, che il Barcellona punterà al rilancio. Di contro il Barcellona vorrebbe inserire un prezzo accessibile per quando potrebbe voler richiamare in Spagna il difensore. I nodi da sciogliere dunque sono tanti ma vi è ottimismo per la chiusura della trattativa.

