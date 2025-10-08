Tod's, chiesto commissariamento per caporalato dalla procura di Milano, con l'accusa è di agevolazione di sfruttamento pesante. La reazione dell'azienda

Tod’s rischia il commissariamento per caporalato: lo ha chiesto il pm di Milano, dopo che sono emersi casi di sfruttamento dei lavoratori da parti di alcuni sub-fornitori cinesi. L’accusa mossa contro il colosso di Diego e Andrea Della Valle è di aver agevolato nella sua filiera produttiva un “pesante sfruttamento lavorativo“.

La notizia, spiegano i giornali economici, è emersa dalla decisione della Cassazione che ha fissato un’udienza, ma per risolvere il rebus della competenza territoriale tra la procura e la Corte d’Appello meneghina.

Un altro scandalo caporalato nel mondo della moda, visto che non si tratta di un procedimento inedito, anzi è il sesto dopo quelli che hanno coinvolto altri brand, da Loro Piana ad Alviero Martini, passando per Valentino e due società di Armani e Christian Dior.

Come già accaduto appunto, anche stavolta l’inchiesta è scaturita in seguito ad alcune ispezioni dei carabinieri che si occupano della tutela del lavoro: sono state riscontrate pratiche di sfruttamento dei lavoratori. Molti di questi erano irregolari, lavoravano in opifici cinesi che rientrano nella rete di appalti, non solo nella zona milanese, ma anche nelle Marche.

Tod’s non è indagata formalmente, ma è chiamata a rispondere per le “carenze organizzative” e “i mancati controlli” che agevolano in maniera colposa gli appaltatori e subappaltatori gravemente indiziati di caporalato.

LA REAZIONE DI TOD’S

Non si è fatta attendere la reazione di Tod’s che, oltre a confermare la notifica dell’udienza, che si terrà il prossimo 19 novembre, ha chiarito che il documento non chiarisce quali sono i procedimenti al centro della convocazione.

Per cui la società non ha né confermato né smentito la notizia dell’accusa di caporalato, ma anzi ribadito il rispetto delle normative e i controlli dei laboratori coinvolti nei processi produttivi.

Tod’s nella nota rivendica il fatto che i suoi stabilimenti siano ritenuti “un’eccellenza mondiale” proprio per quanto riguarda i servizi sociali per i lavoratori e la tutela dell’ambiente, due aspetti che vengono definiti “imprescindibili” dall’azienda.

CAPORALATO, LE INDAGINI E I CONTROLLI

Ma Milano Finanza riporta di ispezioni da cui sarebbero emersi casi di lavoratori in nero, violazioni delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro, turni anche di notte e stipendi inferiori ai minimi contrattuali.

Va precisato che il tribunale nel marzo scorso aveva rigettato l’istanza della procura, in quanto la responsabilità dei mancati controlli nei laboratori dislocati in Lombardia era attribuibile alla società cui Tod’s aveva affidato la commessa, che a sua volta aveva subappaltato agli opifici cinesi. Inoltre, era emerso che i capi erano destinati ai dipendenti dell’azienda, non venivano venduti.

Per quanto riguarda il caso delle Marche, il tribunale aveva stabilito che la procedura compete alla magistratura marchigiana. Le indagini sono andate avanti e hanno riscontrato ulteriori criticità e reati, non legati solo alla realizzazione delle divise per il personale.

Come evidenziato dal Sole 24 Ore, il tribunale non aveva contestato la veridicità e la correttezza dei controlli, ma eccepito questioni di competenza, per questo il pm Paolo Storari, che si occupa da tempo i reati di caporalato, ha deciso di procedere con il ricorso in Cassazione.