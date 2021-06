“Togliete notizia contagi, se riuscite”/ Sms choc dell’ex direttore ATS Bergamo

L’inchiesta condotta da Tv7 sul focolaio di Coronavirus registrato ad Alzano Lombardo e Nembro in occasione del primo lockdown porta alla luce quella che potrebbe essere un’amara verità: il direttore sanitario dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, Carlo Alberto Tersalvi, ha volutamente nascosto alcune notizie per non scatenare il panico? L’interrogativo è più che mai lecito, visto che una chat attualmente in mano alla Procura della città orobica, che sta indagando per epidemia colposa, conterrebbe un messaggio del manager 58enne, dimessosi dall’incarico poco prima della messa in onda del servizio, nel quale avrebbe chiesto di “togliere, se riuscite” le news relative ai primi casi di Coronavirus presso il nosocomio di Alzano.

Come si legge sull’edizione odierna del quotidiano “Il Giornale”, le ripercussioni penali a carico di Tersalvi, già al centro di un caso dopo il decesso per Covid dell’ex responsabile dell’ufficio Igiene e Sanità Pubblica, Vincenza Amato, sono affare dei pubblici ministeri, che adesso potrebbero anche interrogare i familiari del paziente positivo mai tracciato, che, intervistato da Tv7, ha rivelato che la sua positività risaliva al 22 febbraio 2020, un giorno prima dei “primi casi” finora noti nella Bergamasca, e che a lui e alla sua famiglia fu chiesto di non dire nulla.

FOCOLAIO ALZANO POTEVA ESSERE EVITATO?

Dunque, come afferma l’avvocato Consuelo Locati a “Il Giornale”, legale dei familiari di cinquecento vittime della Bergamasca, “se fosse provato che Ats Bergamo abbia omesso di comunicare la positività del primo paziente Covid, sarebbe un atto consapevole gravissimo. Siamo purtroppo abituati ad assistere a silenzi e negazione di responsabilità da parte delle istituzioni lombarde ma questo fatto, se confermato, rappresenterebbe anche forse un tentativo di insabbiamento ancor più grave”. Peraltro, adesso le indagini dovranno capire come mai gli ospedali di Alzano e Nembro, dove si è registrato un autentico focolaio, non siano stati chiusi tempestivamente, come chiedeva già il 27 febbraio l’ex assessore lombardo alla Sanità, Giulio Gallera, mediante la Prefettura, senza ottenere risposta dal Cts. Di chi fu la colpa? “Il Giornale” dice che non può essere riconosciuta all’ex direttore dell’ospedale Giuseppe Marzulli: “Mi opposi soprattutto per tutelare la gente della Valseriana – ha dichiarato –. Pensai tra me e me: o chiudi qui la carriera o rischi l’incriminazione per epidemia colposa”.

