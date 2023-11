Tognazzi insulta Mariotto dietro le quinte di Ballando/ “E’ uno sc*mo, gli è andato in pappa il cervello”

Ricky Tognazzi, parole pesanti rivolte a Mariotto: ecco cosa ha detto

Ricky Tognazzi si è lasciato andare ad alcuni insulti rivolti al giudice Guillermo Mariotto, reduce dall’aver giudicato male la sua esibizione con la maestra Tove Villfor. Inoltre, all’artista non ha apprezzato i toni usati per giudicare la performance della moglie Simona Izzo.

“Ha dato 5 a Simona? Ma chi l’ha dato? Vabbè Mariotto è uno sc*mo, gli è andato in pappa il cervello! Ma la cosa che ha detto di me, Simona e Tove? Gli si è bevuto il cervello veramente! Si è sognato un triangolo d’amore” dice Tognazzi riferendosi al triangolo amoroso di cui ha parlato Mariotto. Questo dietro le quinte verrà mostrato stasera in diretta? Quale sarà la reazione del giudice di Ballando con le stelle? Non rimane che attendere la puntata.

Ricky Tognazzi insulta gravemente Guillermo Mariotto nei backstage di #BallandoConLeStelle: “Uno scemo, gli è andato in pappa il cervello!”. pic.twitter.com/BnI1adBreo — TV Italiana (@TV_Italiana) November 10, 2023

Ricky contro Selvaggia Lucarelli: “Ha detto cose sgradevoli”

Le ultime puntate di Ballando con le stelle, sono state ricche di scontri tra Selvaggia Lucarelli, Ricky Tognazzi e la moglie Simona Izzo. In particolare quest’ultima ha anche minacciato la giudice di querela, ma sembra che la polemica non finisca qui. Nel dietro le quinte dello show condotto da Milly Carlucci, l’attore ha commentato la querelle con la giornalista.

Come riporta Biccy, l’attore dichiara: “Come mai Selvaggia Lucarelli ce l’ha tanto con me e mia moglie? Io direi che lei ce l’ha un po’ con tutti. Il suo mestiere è la polemista. Selvaggia ormai è quello che tutti noi conosciamo. La prima volta ho tentato di resistere e infatti non le ho risposto per educazione. Però la seconda volta ho perso al pazienza e sono sbottato. Siamo ad una gara di ballo e lei mi viene a psicanalizzare, parla di sindromi, fa la psicologa, e giudica la mia vita privata e anche no! Ha detto delle cose molto sgradevoli. Simona non è né buona, né cattiva, ma un animale istintivo. Direi che è una tigre, che però si è sempre difesa. Perché in queste tre serate si è solo dovuta difendere dagli attacchi” ha affermato.

