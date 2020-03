Toilet paper challenge/ Da Messi a Materazzi che punge Ibra: social scatenati

Ne abbiamo viste di tutti i colori sui social in questi giorni: gli sportivi in quarantena da Coronavirus si sono scatenati soprattutto con la ‘toilet paper challenge‘, che sarebbe la sfida a chi fa il maggior numero di palleggi utilizzando un rotolo di carta igienica come pallone. La noia accende la fantasia, così ecco i campioni più celebrati del calcio (ma non solo loro) alle prese con un oggetto che solitamente non attira di certo l’attenzione… Ad esempio abbiamo visto un Leo Messi che conferma le sue grandi qualità tecniche anche palleggiando con la carta igienica, ma la toilet paper challenge può regalare il proverbiale quarto d’ora di celebrità un po’ a tutti, ad esempio a un ragazzino umbro che ha dimostrato di essere davvero bravo, attirando l’attenzione di tantissimi utenti del web. Se poi la challenge diventa occasione per rilanciare una rivalità già molto forte, ecco che la scintilla scoppia fragorosa…

TOILET PAPER CHALLENGE: MATERAZZI PUNZECCHIA IBRAHIMOVIC

Il riferimento è a Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic. I due si sono punzecchiati spesso, in particolare con il ritorno di Ibra al Milan che ha rinfocolato una rivalità che prosegue ormai da molti anni, cioè da quando lo svedese lasciò l’Inter (dove giocava proprio con Materazzi) per passare prima al Barcellona e poi al Milan. Questa volta è stato l’ex difensore dell’Inter ad attaccare, costringendo Ibrahimovic sulla difensiva: Materazzi infatti ha evocato la Champions League, che è la grande assente dalla bacheca dei successi di Zlatan. Nella sua toilet paper challenge infatti il campione del Mondo 2006 termina con un tocco chirurgico a colpire la riproduzione della celebre Coppa “dalle grandi orecchie”. Come da prassi, Materazzi ha rilanciato la sfida indicando proprio Ibrahimovic: “Vediamo se ci riesci… se vuoi la Coppa te la presto”.



