Tokarev è un revenge movie con Nicolas Cage diretto da Paco Cabezas, un one man film dove il passato emerge per un'errore di valutazione

Giovedì 30 ottobre 2025, su Italia 1 alle ore 23:25, sarà trasmesso il film thriller e di azione Tokarev. La pellicola è del 2014 ed è distribuita da Eagles Films e prodotta da Marco Polo Production, Hannibal Pictures, Tokarev Production e Patriot Pictures.

Il cast vede come protagonista Nicolas Cage nei panni di Paul Maguire. Al suo fianco, Rachel Nichols, Max Ryan, Patrice Cols, Michael McGrady,Aubrey Peeples, Peter Stormare, Danny Glover e Max Fowler.

Il regista è Paco Cabezas, che si è già distinto nella direzione di numerose serie tv come Penny Dreadful, The strain e Fear the walking dead. Il polacco Andrzej Sekuła è, invece, colui che si è occupato della fotografia di Tokarev, così come ha fatto ne Le iene e in Pulp fiction, entrambi capolavori del regista Quentin Tarantino. Il montaggio è stato curato da Robert A. Ferretti, tra i cui lavori compaiono Rocky V, Sfida tra i ghiacci, Trappola in alto mare e La battaglia dei tre regni.

La trama del film Tokarev: l’omicidio della figlia fa riemergere il passato oscuro di un ex criminale

In Tokarev, Paul vive un’esistenza che, in apparenza, appare serena e di successo: si è affermato nel settore dell’edilizia, ha una moglie di nome Vanessa e una figlia di nome Caitlin.

Una sera lui e sua moglie vanno a cena, lasciando a casa la sedicenne Caitlin con gli amici Mike e Evan: quando tutto sembra procedere per il meglio, la ragazzina viene aggredita in casa da tre criminali, entrati in casa di soppiatto, e sparisce nel nulla.

Le ricerche si avviano immediatamente ma si concludono in maniera drammatica: Caitlin viene ritrovata morta, a causa di un proiettile sparato da una pistola che, in seguito, si scopre essere una Tokarev russa.

Paul, sentendo quel nome, ripiomba nel suo oscuro passato di criminale e avvia la sua vendetta convinto che a uccidere la figlia sia stata la mafia russa che lui in passato ha combattuto.

Dopo aver perseguitato in lungo e in largo il boss Chernov, Paul riesce ad arrivare alla sconvolgente verità: a uccidere Caitlin non è stata la mafia il suo amico Mike che, mentre scherzava e beveva, ha accidentalmente sparato un colpo di pistola verso la ragazza uccidendola.

Paul lascia andare via Mike credendo alla sua versione e confessa alla moglie il suo passato di cui la donna era completamente all’oscuro. Poi decide pugnalarsi e togliersi la vita, proprio mentre il boss Chernov lo assedia in casa.