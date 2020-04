Tokarev/ Video, su Italia 1 il film con Nicholas Cage (oggi, 2 aprile 2020)

Tokarev va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 2 aprile, a partire dalle ore 21,25. Si tratta di una pellicola realizzata in coproduzione tra Stati Uniti e Francia nel 2014 con la regia di Paco Cabezas mentre il soggetto è stato ideato e sviluppato da Jim Agnew e Sean Keller. Il montaggio è stato eseguito da Robert A. Ferretti, le musiche della colonna sonora portano le firme di Laurent Eyquem mentre i costumi sono stati confezionati da Critter Pierce. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Nicolas Cage, Rachel Nichols, Max Ryan, Michael McGrady, Aubrey Peeples e Jack Falahee.

Tokarev, la trama del film

Ecco la trama di Tokarev. In una delle principali città americane vive un uomo di nome Paul insieme a tre complici porta avanti un’esistenza fatta di crimini ed i furti di vario genere. Durante quella che sembra essere una classica serata i tre decidono di mettere in atto un agguato ai danni di una macchina che secondo le loro informazioni presenta al suo interno un importante quantitativo di denaro. I tre mettono in atto un vero e proprio assalto all’automobile uccidendo tutti i presenti e soprattutto riuscendo a mettere mano su un bottino davvero rilevante di dollari. Inoltre i treni trovano all’interno della macchina anche una pistola di origini russe nota con il nome di tokarev.

Questo permette a Paul di capire che il colpo che hanno appena effettuato è stato eseguito ai danni della mafia russa. Insomma questo è un pericoloso fatto in quanto la mafia russa è nota per essere piuttosto vendicativa ma soprattutto se vengono contrastati i propri interessi. A questo punto i tre decidono di porre fine alle loro azioni criminali e soprattutto di nascondere il bottino in maniera tale da poterlo dividerlo una volta che le acque si saranno completamente calmate.

I tre peraltro fanno parte gli è un’associazione mafiosa guidata da un capo di origini irlandesi e purtroppo la loro azione scatenerà una vera e propria guerra di mafia che li costringerà a farsi da parte. 5 anni più tardi le cose sembrano essersi calmate con Paul che ha deciso di mettere da parte le proprie intenzioni di criminali e soprattutto nel frattempo si è sposata ed è diventato padre di una bellissima ragazza. Facendo leva sulla amicizia di un boss di origini irlandesi l’uomo sta cercando il modo ideale per potersi ripulire agli occhi della legge e quindi avere un’esistenza felice e serena.

Tuttavia questo non sarà possibile in quanto gli arriverà la notizia che alcuni criminali russi hanno catturato sua figlia. Si tratta evidentemente di una vendetta da parte della mafia russa e prima che possa essere troppo tardi Paul dovrà occuparsene in prima persona mettendo in essere la propria vendetta privata nei confronti degli aguzzini della figlia.

