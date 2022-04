Token hunt, cos’è e a cosa serve/ Le due modalità di gioco su Socios

I fan token spopolano in tutto il mondo, ma cos’è la token hunt? I gettoni virtuali hanno trovato grande successo presso i tifosi, che possono prendere parte alla vita di un club in modo piuttosto semplice: queste monete, infatti, consentono ai supporters di partecipare all’esistenza della società in svariati modi, tutti caratterizzati da limiti e opportunità. Pensiamo ai sondaggi, ad esempio, oppure ai quiz social ed ai giochi a premi.

L’acquisizione dei fan token consente ai tifosi di entrare a fare parte di un programma fedeltà, dunque, ma torniamo alla token hunt. Questa caccia, infatti, consente a tutti i possessori dei gettoni virtuali di accumulare punti esperienza. E come “avviene”? Semplicissimo: basta prendere in mano il proprio smartphone e iniziare a “cacciare”. Questa ricerca, resa possibile dalla realtà aumentata, riesce a “gonfiare” i portafogli virtuali degli utenti e per questo motivo è sempre più in voga…

COS’È LA TOKEN HUNT?

Per fare un esempio dettaglio, prendiamo come riferimento la token hunt di Socios, tra le realtà più conosciute. La caccia, infatti, consente di ottenere gratuitamente Fan Token e Token Chiliz (CHZ): attraverso la realtà aumentata, gli appassionati hanno la possibilità di catturare i Token con la fotocamera del telefono. Grazie alla tecnologia di geolocalizzazione, Socios rilascia i token in milioni di punti d’interesse in tutto il mondo, dagli stadi alle piazze, e i tifosi hanno la possibilità di “catturarli”. Sono due le modalità di gioco offerte da Socios, la caccia giornaliera e le avventure locali. Ecco il “vademecum” di Socios:

Caccia Giornaliera: “Accedi ogni giorno per collezionare CHZ e Fan Token nella tua zona. I Token verranno generati automaticamente nelle tue vicinanze, ovunque ti trovi. Seleziona Caccia Giornaliera dal menù di Caccia al Token e clicca sui token disponibili. Così facendo si attiverà la modalità di Realtà Aumentata, il token apparirà sullo schermo, e potrai catturarlo. I token catturati vengono trasferiti automaticamente nel tuo portafoglio digitale all’interno dell’app”.

Avventure Locali: “Se sei tra i fortunati utenti a trovarsi nelle vicinanze di uno dei nostri eventi locali, potrai catturare numerosi Fan Tokens rilasciati in maniera esclusiva in quella specifica zona. Se ci sono Avventure Locali attive vicino a te, la tecnologia di geolocalizzazione determinerà la tua posizione e ti posizionerà su una mappa interattiva; muovendoti sulla mappa potrai vedere quali token sono disponibili e quali indicazioni seguire per trovarli. Una volta arrivato nei pressi di un Token, basterà semplicemente cliccare sullo schermo per attivare la Realtà Aumentata. A questo punto il Token apparirà davanti ai tuoi occhi: cliccaci sopra per catturarlo, e verrà trasferito automaticamente nel tuo portafoglio digitale”.

