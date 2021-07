TOKYO 2020/ Google celebra le Olimpiadi con il Doodle “L’Isola dei Campioni”

Iniziano le Olimpiadi di Tokyo 2020 e Google dedica ai giochi un Doodle estremamente speciale, disponibile dalla giornata di oggi, venerdì 23 luglio 2021, andando online sul celeberrimo motore di ricerca. Si tratta di “L’Isola dei Campioni“: un mondo di sette minigiochi sportivi, nel corso dei quali il giocatore dovrà raggiungere l’obiettivo di sconfiggere ogni avversario per raccogliere tutte e sette le pergamene sacre e completare sfide extra nascoste in tutta L’Isola dei Campioni. Il protagonista del gioco è il gatto Lucky, si potrà partecipare online a quella che sarà una classifica globale aggiornata in tempo reale e composta da quattro squadre suddivise in altrettanti diversi colori. Una sfida divertente con la grafica del videogioco che strizza l’occhio alla grande animazione giapponese proprio in onore di Tokyo 2020, come si può facilmente vedere cliccando sul Doodle.

TOKYO 2020 L’ISOLA DEI CAMPIONI, I GIOCHI A DISPOSIZIONE

L’Isola dei Campioni mette a disposizione diversi giochi. Si comincia con il ping pong, si può proseguire con una scatenata gara di skateboard e quindi si passa alla prova del tiro con l’arco. Davvero molto particolare perché bisogna colpire dei bersagli mobili, semoventi di fronte a una spiaggia. Quindi, una scatenata partita di rugby, che si prospetta davvero divertente in quanto offre la possibilità di giocare online con gli altri giocatori collegati. Quindi il nuoto sincronizzato, l’arrampicata e la leggendaria maratona, che richiama il mito dell’antica Grecia. Per il resto, il Giappone la fa da padrone nell’atmosfera, non solo nella grafica ma anche nella musica che accompagna i videogiochi, con l’Isola dei Campioni che è un vero e proprio omaggio alle console giapponesi che negli anni 80 e 90 hanno allietato l’infanzia di molti.

TOKYO 2020, GOOGLE SI AFFIDA AL MADE IN JAPAN

Le animazioni delle scene e i personaggi del Doodle “L’Isola dei Campioni” sono stati creati dallo studio di animazione STUDIO4°C di Tokyo, in Giappone. E la realizzazione di questo Doodle, come dichiarato dai membri stessi dello studio, ha richiesto un grande lavoro: “In primo luogo, abbiamo identificato storie e racconti popolari da tutto il paese con personaggi che sono facilmente riconoscibili nella cultura giapponese. Poi, abbiamo collegato queste storie e personaggi a ciascuno degli eventi sportivi inclusi nel gioco. Nel processo di design, ogni campione dell’evento è stato selezionato da queste storie popolari. Anche le mascotte delle squadre e i personaggi della città sono stati scelti perché sono molto conosciuti in tutto il Giappone. La grafica di ogni personaggio è stato basata sull’immagine originale della loro storia e poi adattata al gioco.” Oltre ad essere divertente il risultato finale è anche molto bello, un’idea che farà sicuramente divertire gli appassionati di videogame “vintage” in tutto il mondo durante il periodo delle Olimpiadi.

