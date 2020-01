Tolentino Città di Fasano/ Info streaming video tv, semifinale Coppa Italia Serie D

Tolentino Città di Fasano si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 29 gennaio, presso lo stadio della Vittoria: è la semifinale di andata della Coppa Italia Serie D 2019-2020, il primo turno che preveda due sfide e non una gara secca (il ritorno sarà tra due settimane). I marchigiani hanno già avuto bisogno di due partite ai calci di rigore per arrivare fino a qui, e nel turno precedente hanno eliminato il Pineto contro il quale giocano anche nel girone F di campionato; a proposito, domenica la squadra ha battuto la Jesina riscattando lo 0-4 di Campobasso e si è rilanciata con un +4 sulla zona playout, pur all’interno di una stagione complessa. Ottima invece quella del Città di Fasano, almeno all’inizio: i pugliesi sono stati anche terzi in classifica nel girone H ma adesso arrivano da cinque partite senza vittorie e tre sconfitte nelle ultime tre, con conseguente discesa in settima posizione. Tuttavia, per tre volte questa formazione è rimasta imbattuta contro il Foggia e ha eliminato proprio i satanelli (ai rigori) nei quarti di finale della Coppa Italia Serie D. Aspettiamo dunque che Tolentino Città dI Fasano abbia inizio; nel frattempo possiamo considerare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire Tolentino Città di Fasano, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: non avrete a disposizione nemmeno uno streaming video ufficiale per questa semifinale di Coppa Italia Serie D, dunque l’unico modo per ottenere informazioni utili circa le due squadre impegnate in campo è quello di rivolgersi agli account che le società mettono a disposizione sui social network (in particolare Facebook e Twitter), ovviamente consultabili gratuitamente.

PROBABILI FORMAZIONI TOLENTINO CITTA’ DI FASANO

In Tolentino Città di Fasano i marchigiani si dispongono in campo con un 3-5-2: rispetto alla vittoria sul Pineto non ci sarà Tizi, nel frattempo trasferitosi al Fabriano, e dunque nel settore nevralgico dovrebbe operare Capezzani, che sarà stretto tra Pagliari e Severoni in una linea a cinque completata dagli esterni Mastromonaco e Cicconetti. In difesa il trio Strano-Marcantoni-Viola proteggerà il portiere Christopher Rossi; davanti la coppia offensiva dovrebbe essere nuovamente formata da Di Domenicantonio (3 gol in Coppa Italia Serie D) e Tirabassi. Il Città di Fasano punta invece sul 4-3-3: Suma tra i pali, Antonio De Vitis e Pedicone i due terzini con una coppia centrale che verrà composta da Manuel Gonzalez e Gianmarco Rizzo. A centrocampo Ganci e Schena si preoccuperanno della cabina di regia, lasciando invece Prinari a tentare le incursioni senza palla (era stato lui a segnare contro il Foggia nei quarti); Forbes e Corvino opereranno come laterali nel tridente, la prima punta sarà Augusto Diaz.



© RIPRODUZIONE RISERVATA