Anticipazioni Tradimento, Oylum e Tolga vittime di una sparatoria: cosa succederà prossime puntate

Le anticipazioni Tradimento svelano che ci sarà una svolta drammatica nelle prossime puntate, il protagonista assoluto della dizi turca è la storia d’amore tormentata e impossibile tra Tolga ed Oylum, i due si amano da sempre ma o per un motivo o per un altro non hanno mai potuto coronare il loro sogno d’amore ed alla fine la figlia di Guzide ha sposato prima Behram e poi Kahraman mentre Tolga ha iniziato una storia d’amore con Selin che infine ha sposato. Ma nelle prossime puntate il destino ha in serbo un brutto colpo per i due.

Anticipazioni turche Tradimento/ Kahraman scopre che il figlio di Oylum è di Tolga: la sua reazione spiazza

Dalle anticipazioni Tradimento delle prossime puntate, infatti, si scopre che Oylum e Tolga rimarranno vittime di una sparatoria. Andando con ordine nei nuovi episodi farà il suo ritorno in Turchia Asli, la ragazza è una vecchia amica di entrambi che ritornerà in Patria dopo aver vissuto molti anni in India. Asli cercherà di far avvicinare Tolga ad Oylum ed organizzerà un modo per farli incontrare. Tuttavia proprio in quel momento ci sarà una svolta drammatica, i vicini di casa avranno una violenta lite ed arriveranno ad usare le armi e quindi i tre, Asli, Oylum e Tolga si ritroveranno coinvolti in una sparatoria.

Tradimento anticipazioni settimana 16-22 giugno 2025/ Sezai vittima di un grave malore, Ipek attacca Guzide

Asli gravemente ferita, salvi per miracolo Oylum e Tolga: anticipazioni Tradimento

E non è finita qui perché dalle anticipazioni Tradimento si scopre che nella sparatoria rimarrà gravemente ferita Asli, la ragazza riporterà delle gravi conseguenza e rimarrà sospesa tra la vita e la morte, miracolosamente illesi, invece, rimarranno Oylum e Tolga. Insomma non mancheranno i colpi di scena anche nelle prossime puntate della dizi turca di Canale5 ed i telespettatori rimarranno con il fiato sospeso. E non sarà l’unico colpo di scena che accadrà nei nuovi episodi, Sezai avrà un malore e verrà trasportato in ospedale, mentre Ipek si scaglierà contro Guzide accusandola di essere lei la colpevole. E poi ancora si metterà male per Yesim e Umit dopo la morte dell’imprenditore Kadir ma per loro arriverà un aiuto inaspettato.