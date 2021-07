Tolisso al Napoli?/ Calciomercato news, è in scadenza col Bayern ma c’è anche la Juve

CALCIOMERCATO NEWS, NAPOLI SU TOLISSO

La dirigenza del Napoli si sta dando parecchio da fare in questa fase del calciomercato in modo da consegnare al più presto l’organico della prossima stagione al nuovo allenatore Luciano Spalletti, impegnato nel conoscere i suoi presso il ritiro di Dimaro. Un giocatore che viene accostato da diverso tempo agli azzurri è Corentin Tolisso, il quale pareva essere nel mirino dei partenopei già prima di lasciare l’Olympique Lione. Oggi al Bayern Monaco, Tolisso ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine dell’annata che sta per cominciare. Stando a quanto rivelato dalla stampa francese de L’Equipe, il Bayern non vorrebbe perdere a parametro zero Tolisso e sarebbe quindi pronto ad ascoltare eventuali offerte per il centrocampista, compresa quella eventuale del Napoli. Valutato non meno di 20 milioni di euro dai bavaresi, per il patron De Laurentiis l’acquisto di Tolisso potrebbe essere frenato dall’elevato ingaggio percepito dal calciatore.

CALCIOMERCATO NEWS, CONCORRENZA ITALIANA

Le chances di vedere Tolisso al Napoli non sembrano essere poi così scarse per questo calciomercato estivo. Nell’annata calcistica 2020/2021 Corentin Tolisso è riuscito a collezionare 24 presenze totali fra campionato e coppe varie impreziosite pure da 3 reti in 1325 minuti complessivi. Se i partenopei vorranno seriamente farsi avanti con il Bayern per trattarlo dovranno però fare i conti pure con la concorrenza della Juventus, squadra in cerca di nuova qualità anche dopo l’operazione subita da Arthur che lo costringerà allo stop per almeno tre mesi.

