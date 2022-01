Tolo Tolo/ Su Canale 5 il film di e con Checco Zalone

Tolo Tolo, film di Canale 5 diretto da Luca Medici

Tolo Tolo andràin onda oggi, domenica 9 gennaio, dalle ore 21.15 su Canale 5. Si tratta di una pellicola di genere commedia, avventura, girata interamente in Italia attorno al personaggio di Checco Zalone, la direzione è stata affidata a Luca Medici che ha anche preso parte al film. Il cast è composto da altri personaggi già conosciuti dal pubblico oltre a Zalone che ha interpretato molteplici film dello stesso genere.

Ci sono Uuleymane Sylla nei panni di Oumar, Manda Touré, Nassor Said Birya, Alexis Michalik che recita nei panni di Alexandre Lemaitre, Arianna Scommegn la simpatica Nunzia, Antonella Attili, sciura Lella, Gianni D’Addario.

Tolo Tolo, la trama del film: un sushi bar che…

Leggiamo la trama di Tolo Tolo. Checco rimasto senza lavoro e non contento del reddito di cittadinanza, decide di aprire un sushi bar nel proprio paese di provincia per farsi un lavoro. Investe tutto ciò che ha in questo nuovo progetto ma dopo solo nemmeno un mese è costretto a chiudere a causa del fallimento. La cittadinanza infatti non apprezza la nuova cultura essendo abituata a mangiare solo piatti di carne. Per sfuggire al fisco e ai debiti, Checco si avventura in Africa dove fa il cameriere all’interno di un resort di lusso per ricchi in Kenya. Grazie al lavoro conosce Oumar, un collega amante della cultura e dei film italiani e la bellissima Idjaba, di cui si innamora perdutamente, la donna inoltre è accompagnata da un ragazzino Doudou che dice essere suo figlio.

Quando scoppia la guerra civile Checco no sembra comprenderne la situazione, infatti pensa solo ai suoi vestiti di marca, dimentico delle due ex moglie che ha abbandonato ai creditori. Checcocdecide così di partire come un immigrato insieme a Oumar, la donna di cui si innamora e altri loro amici.

I parenti invece sperano che lui possa morire nel viaggio così da arricchirsi con i soldi dell’incidente e non avere più i debiti che ha lasciato. Il suo scopo è quello di nascondersi nel paradiso fiscale del Liechtenstein. Checco blocca e non poco il viaggio dei migranti, prima mettendoli nei guai con le autorità e poi impedendo loro di proseguire nella retta via ma costringendoli ad attraversa il deserto del Sahara. In ogni caso, si affeziona agli amici, infatti vende parte dei suoi averi per pagare il viaggio.

Conoscono il giornalista francese Lamartine che li aiuta nel viaggio fin quando Omar non vende i tre per pagarsi l’arrivo in Europa e li abbandona. Se il giornalista riesce a tornare a casa Checco, la sua amata e il figlio rimangono prigionieri, scappando solo dopo grazie ad una rivolta, nessuna autorità italiana aiuta Checco a scappare. Checco e Doudou riusciranno a tornare in Italia, le sue ex moglie disperate dai debiti e la famiglia costretta a perdere tutto quello che aveva guadagnato con la presunta morte dell’uomo.Fino a quando a Trieste non arriverà a scrivere un libro, inoltre si accorderà con un suo amico, divenuto dapprima Presidente della Repubblica e poi della Commissione Europea per fornire ai migranti il permesso di soggiorno.

Video, il trailer del film “Tolo Tolo”





