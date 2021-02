Tolone, uomo lancia testa mozzata da finestra/ Video, la polizia: “Non è terrorismo”

Choc a Tolone, dove un uomo ha lanciato giù dalla finestra una testa mozzata. Una scena di orrore per i passanti del centro della cittadina del sud della Francia. Hanno trovato infatti una scatola di cartone lanciata da un uomo che si era affacciato alla finestra del suo appartamento. Era stata appena mozzata. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano locale Var Matin, sul posto è subito accorsa una pattuglia di poliziotti che hanno avvistato l’uomo con le mani insanguinate. C’è voluta una mezz’ora per completare l’operazione d’arresto, ma l’uomo non ha opposto alcuna resistenza. L’episodio si è verificato alle 14:30 circa, davanti a molti testimoni in rue Garibaldi, una delle principali strade pedonali nel centro della città della Costa Azzurra.

Dopo l’arresto, l’individuo è stato condotto in ospedale per essere sottoposto ad esami prima di essere posto in custodia. Lo ha rivelato la polizia, spiegando che la decisione è stata presa in virtù dello stato fisico e psicologico in cui è stato trovato l’uomo.

LANCIA TESTA MOZZATA DA FINESTRA: LE INDAGINI

Gli inquirenti sono certi, comunque, che non si tratti di terrorismo. Secondo Dominique Mirkovic, procuratore aggiunto di Tolone, l’uomo arrestato è di nazionalità francese, non è noto agli archivi di polizia o giudiziari. Dalle prime informazioni raccolte, e riportate da Le Monde, la testa mozzata, che peraltro è stata trovata in un cartone di birra, appartiene ad un uomo di circa 40-50 anni, forse un senza fissa dimora. Nell’appartamento occupato dall’uomo arrestato la polizia durante la perquisizione ha trovato un corpo decapitato.

L’abitazione è stata trovata in condizioni fatiscenti. Pare che l’uomo sia noto nel quartiere per ospitare regolarmente dei senzatetto, ma si tratta di un’informazione che i poliziotti francesi stanno cercando di verificare tramite un’indagine di quartiere. Quel che è certo è che al momento è stata esclusa la pista terroristica. L’uomo è stato neutralizzato tramite Taser, pistola a impulsi elettrici.

Rues barrées, policiers et militaires en nombre. Une grosse intervention est en cours dans le centre ville de Toulon ce lundi après-midi.

Un signalement auprès des forces de l’ordre aurait fait état d’une personne décapitée. Le RAID est arrivé sur place pic.twitter.com/pnQGf2sTEO — Var-matin (@Var_Matin) February 1, 2021

Wsh IL SE PASSE QUOI A TOULON LA D’APRES LES GENS CE MEC A JETTER UNE TETE D’HUMAIN PAR LA FENETRE pic.twitter.com/3zozv4vpBu — ⵣ aminelemarocain🇲🇦 ✪ (@amine42198707) February 1, 2021





