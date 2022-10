Tom Brady e Gisele Bundchen, il divorzio/ È colpa di Cristiano Ronaldo?

Tom Brady e Gisele Bundchen: è finito l’amore?

Tom Brady e Gisele Bundchen sono pronti a dirsi addio per sempre. Secondo quanto scrive il NyPost, il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers e la top model brasiliana si sarebbero rivolti agli avvocati. La coppia è sposata da 13 anni (hanno due figli: Benjamin e Vivian) ma da circa due mesi vive in case separate. Sembra che la crisi sia iniziata quando Brady, dopo aver annunciato il ritiro dal Football a inizio 2022, ha fatto marcia indietro e ha deciso di giocare almeno un altro campionato. “Vorrei che mio marito fosse più presente in famiglia, con me e con i ragazzi” si era lamentata la modella Gisele in un’intervista. “Negli ultimi 23 anni non ho festeggiato un Ringraziamento né un Natale con le persone che amo, non riesco a partecipare a matrimoni e nemmeno a funerali”, ha ammesso lo sportivo nel podcast Let’s Go. Ma comunque a deciso di non ritirarsi ancora dal football, nonostante i suoi 45 anni.

Tom Brady e Gisele Bundchen: Cristiano Ronaldo è la causa del divorzio?

Secondo quanto riferisce il Sun, infatti, dietro il divorzio di Gisele Bundchen e Tom Brady ci sarebbe Cristiano Ronaldo. Come riporta il periodo britannico sarebbe stato proprio un incontro fra il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers e CR7 ad aver convinto Brady a proseguire la carriera. Lo scorso marzo Brady era all’Old Trafford per la partita del Manchester United contro il Tottenham Hotspur, in cui Cristiano Ronaldo ha segnato una tripletta e da lì sembra essersi convinto di continuare a indossare il casco. CR7 è stato davvero la fonte d’ispirazione che ha convinto Tom Brady ha rimandare il suo addio al football? Difficile dirlo con certezza, anche se ora il quarterback si trova ad affrontare una causa di divorzio.

