Tom Brady e Gisele Bundchen in crisi/ “Liti e problemi”, così lei fugge in Costa Rica

Tom Brady e Gisele Bundchen ai ferri corti? Tira aria di crisi

Tom Brady e Gisele Bundchen sarebbero sull’orlo di una crisi. Di sicuro la loro storia d’amore sta affrontando un periodo complicatissimi, come riporta Page Six, che cita diverse fonti vicine alla coppia, che descrivono una situazione estremamente delicata tra quarterback e la modella. Quest’ultimo avrebbe persino lascia la Florida per riflettere e prendersi del tempo in Costa Rica. “Tom e Gisele stanno continuando a litigare”, ha confermato un ben informato al sito di gossip, sottolinenando che questa non è la prima volta. Tra Tom Brady e Gisele Bundchen, evidentemente, i venti di burrasca non sono nuovi.

Tom Brady e Gisele Bundchen, problemi e litigi per la coppia. Adesso lei…

“Ci sono stati dei problemi nel matrimonio per la decisione di lui di non ritirarsi più“, avrebbe rivelato un’altra fonte. “Gisele è sempre stata quella con i bambini. Avevano deciso che lui avrebbe smesso di giocare per dedicarsi alla famiglia, poi ha cambiato idea”. Ancora un’altra persona vicina alla coppia, poi, avrebbe detto che la coppia “vive una relazione passionale”, descrivendo lei come “una persona impetuosa di carattere, ha il temperamento brasiliano”. Marito e moglie dal 2009, Brady e la showgirl hanno messo al mondo due figli, Benjamin Rein e Vivian Lake, che si aggiungono a Jack, che il campione ha avuto dalla sua ex Bridget Moynahan.

