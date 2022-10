Tom Brady-Gisele Bundchen verso il divorzio/ “Violenta discussione, lei è andata via”

Tom Brady e Gisele Bundchen, addio dopo 13 anni

Ancora una rottura nel mondo dello spettacolo, questa volta negli Stati Uniti. Sembra essere finito il matrimonio tra Tom Brady e Gisele Bundchen. Il campione di football americano e la top model avrebbero già avviato le pratiche con gli avvocati divorzisti per trovare un accordo sulla divisione del loro patrimonio milionario. Il matrimonio durava 13 anni, intervallato dai successi di Brady sul campo di football e quelli di lei nel mondo della moda, prima sulle passerelle e poi come volto di diversi brand.

Negli ultimi mesi, i due sarebbero stati separati in casa. La notizia della rottura arriva ora da Page Six, la rubrica del New York Post. Secondo il quotidiano, ad aver portato alla rottura sarebbe stata una violenta lite in seguito alla quale la modella sarebbe andata via di casa, per poi tornare e provare e ricucire il rapporto, che comunque non sarebbe tornato come prima. I problemi, comunque, ci sarebbero stati ormai da tempo e sarebbero nati dalla volontà della Bundchen di avere suo marito più tempo in casa.

Tom Brady e Gisele Bundchen: la coppia ha due figli

Secondo quanto rivelato dal New York Post, Gisele Bundchen da tempo desiderava che il marito passasse più tempo in famiglia. Brady, dopo aver annunciato la decisione di ritirarsi dal mondo del football, aveva però continuato a giocare nella National Football League. L’annuncio ufficiale della separazione non è ancora arrivato, forse anche per tutelare i figli: i due sono genitori di Benjamin, 12 anni, e Vivian, di 9. Il campione di football ha anche un altro figlio, Jack, 15, avuto dalla relazionecon Bridget Moynahan. L’affidamento dei figli sarebbe congiunto.

Già dal 2017, i due sarebbero stati in crisi. In un’intervista a Elle, la modella aveva raccontato: “Anche se è la sua vita, ha un impatto sul resto della famiglia. Ed è giusto chiedergli di trovare un equilibrio fra rischio e ricompensa, fra altruismo ed egoismo, quando decide di continuare a giocare in un momento in cui non ha bisogno di soldi, trofei o riconoscimenti”. Lo stesso Brady aveva ammesso: “Da agosto a gennaio non ho una vita. Negli ultimi 23 anni non ho festeggiato un Ringraziamento né un Natale con le persone che amo”.











