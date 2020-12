Tom Cruise e Hayley Atwell fidanzati?/ Coccole sul set di Mission Impossible..

Rumors sempre più dettagliati parlano di un’affinità speciale tra Tom Cruise e Hayley Atwell, la sua co-star sul set di Mission Impossible 7 e adesso a conferma il gossip sono arrivati alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi. Il gossip sembra confermare che il set del film e la nostra bella Italia possano essere stati galeotti per la coppia e per l’attore che, ufficialmente, dopo la fine del suo matrimonio con Katie Holmes, non ha avuto altre storie serie. Mentre negli Usa l’attrice Leah Remini ha parlato i suoi attacchi d’ira di Cruise etichettandolo come “disturbato e violento”, lui si starebbe consolando proprio con l’ex Agente Carter dalla quale sarebbe ormai “inseparabile” da qualche mese. Ad avvicinarli ci hanno pensato i mesi di lockdown, il dover lavorare e vivere a stretto contatto per via dell’emergenza Covid e le restrizioni, e lei sarebbe addirittura stata nella residenza di Londra dell’attore.

Tom Cruise e Hayley Atwell fidanzati?

Il settimanale Chi ha immortalato i due alle prese con coccole e baci tra un ciak e l’altro e se alcuni sono pronti a scommettere che non ci sia niente di serio, altri sono pronti a scommettere che l’attrice britannica classe 1982, potrebbe aver sciolto il cuore di Tom Cruise rimasto sulle sue dopo la fine del loro matrimonio. Inutile dire che l’attrice che vestirà i panni della co-star di Cruise in Missione Impossible 7, è già un volto noto grazie al suo ruolo nell’universo Marvel Comics nei panni dell’Agente Carter. Ma sarà vero o si tratta solo di una serie di scatti che poi vedremo sul maxi schermo del film.



© RIPRODUZIONE RISERVATA