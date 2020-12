Tom Cruise, furia per covid su set Mission Impossible/ “Troppo vicini, vi licenzio!”

Pesante sfuriata di Tom Cruise, divo di Hollywood che non ha bisogno di presentazioni, sul set di Missione Impossibile 7, l’ultima fatica dell’attore statunitense. Tutta colpa del coronavirus, o meglio, delle misure di restrizione non rispettate da alcuni membri della troupe dello stesso film. Tom Cruise sta girando in Gran Bretagna dopo essere stato negli scorsi mesi a Roma e a Venezia, e stando a quanto raccontato dal tabloid britannico Sun, avrebbe inveito e urlato verso due persone, colpevoli di essersi avvicinate troppo, e quindi di non rispettare i protocolli anti-covid. Lo stesso Sun ha anche pubblicato l’audio della sfuriata di Cruise, rivolta a tutti i componenti della troupe ai Warner Bros Studio di Leavesden. “A Hollywood stanno ricominciando a fare film grazie a noi! – le parole dell’attore americano – ogni notte sono al telefono con executive e produttori e compagnie assicurative che ci prendono da modello. Non fermiamo questo film. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro. Non voglio più vedere cose del genere, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati“.

TOM CRUISE, FURIA COVID: “LO DITE VOI ALLA GENTE CHE STA PERDENDO LA CASA?”

E ancora: “Volete dire voi alla gente che sta perdendo la propria casa, che non ha cibo da mettere sulla tavola o soldi per mandare i figli al college perché la nostra industria è ferma?”. Una sfuriata, quella di Tom Cruise, dovuta anche al fatto che la produzione di Mission Impossibile 7 fosse già stata interrotta negli scorsi mesi proprio a causa del covid, ed evidentemente l’attore americano non vede l’ora di portare a termine il lavoro. Le riprese erano state interrotte una prima volta a febbraio, quindi di nuovo ad ottobre, dopo che numerosi membri erano risultati positivi al covid-19. Se tutto andrà come previsto il settimo capitolo di Mission Impossible si chiuderà a breve, per poi essere nelle sale cinematografiche fra circa un anno, esattamente il 19 novembre 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA