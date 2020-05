Tom Cruise, “Mission Impossible sì, ma a Venezia”/ “I soldi ai colpiti dal Covid 19”

Pubblicità

Tom Cruise ha deciso, finirà di girare il prossimo Mission: Impossible ma solo ed esclusivamente se questo si farà a Venezia. Il noto attore, volto principale della saga, ha infatti specificato che vuole che i soldi della produzione siano destinati ai luoghi maggiormente colpiti dal Covid-19. A rivelarlo è una fonte anonima al noto tabloid inglese The Sun dove spiega che Tom Cruise è pronto per tornare a recitare il prima possibile nel ruolo di Ethan Hunt i noto membro della IMF chiamato a imprese sempre più spettacolari e ad alto indice di rischio. Le riprese del film erano partite a inizio 2020, per fermarsi poi quando alla fine di febbraio proprio in Veneto, oltre che in Lombardia, si erano accesi i primi focolai di Coronavirus. Tornati tutti in America, prima del lockdown generale, si era pensato di girare altrove la seconda parte del film. Una cosa che però non ha trovato d’accordo il motore del film, Tom Cruise appunti.

Tom Cruise, l’uscita di Mission Impossible slitta ma…

L’uscita di Mission: Impossible 7 era prevista inizialmente per il 23 luglio del 2021. Al momento però si parla di uno slittamento al 19 novembre dello stesso anno a causa di tutti i problemi accorsi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Si è rischiato però seriamente di non far vedere la luce alla pellicola, con Tom Cruise che sembra essere andato su tutte le furie all’idea di proseguire le riprese in un posto diverso da Venezia. Una fonte anonima al The Sun ha spiegato: “Si era tentato di trovare una location alternativa, ma Tom Cruise non ne ha voluto sapere nulla. L’Italia sta iniziando ad allentare le misure del lockdown, con in corso le prime discussioni per capire come riprendere le riprese“. Ma dove verrà girato di preciso il film? Si parla di hotel Gritti, Conservatorio BEnedetto Marcello e Piazza San Marco con degli incredibili inseguimenti sul Canal Grande.



