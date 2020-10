Tom Cruise, riprese accanto al Policlinico di Roma/ È polemica: “Caos per i malati”

Tom Cruise è a Roma per le riprese di Mission: Impossible 7 che stanno però scatenando un vero e proprio caos. In particolare la troupe starebbe causato non pochi disagi, soprattutto in prossimità del Policlinico di Roma. “Ieri mattina la situazione era davvero caotica – racconta il personale sanitario ai microfoni de La Repubblica – c’erano operatori del film sparsi per tutto l’ospedale anche fra le barelle con i malati ed i pazienti Covid- 19, che sono circa 140.” E ancora: “Stiamo vivendo in uno stato di promiscuità inaccettabile. Da 1200 posti letti siamo passati in questi giorni a 500, 300 per i malati ” normali” e 200 per i covid. La cosa grave è che in questo periodo drammatico nel quale si sta innalzando la curva del contagio, essendo noi uno dei due policlinici di riferimento del Lazio per il coronavirus, si sia dato il permesso di ospitare una troupe cinematografica hollywoodiana”.

Caos a Roma per le riprese di Mission: Impossible 7 con Tom Cruise

La situazione è chiaramente preoccupante, tant’è che in merito si sono pronunciati anche i sindacati Cgil Cisl e Uil: “Inaudito, nell’hub dell’insicurezza il caos regna sovrano. La regione intervenga subito”. Fatto sta che le riprese di ” Mission Impossible 7″ andranno avanti ancora un bel po’ e sempre nelle vicinanze del policlinico. Come fa sapere La Repubblica “Il salone al primo piano è stato trasformato in un set permanente anche per girare nonostante il brutto tempo.” Sul set ci sono non solo Tom Cruise, ma anche il regista Christopher MqQuarrie e la bella Hayley Atwell. Per non parlare dei tantissimi fan accorsi sul posto.



