Tom Cruise su TikTok: video deepfake che ha ingannato il mondo/ Meglio dell’originale

Hanno fatto il giro del web e soprattutto del mondo i video del finto Tom Cruise. Sono apparsi su TikTok e attraverso la nota tecnica del deepfake, il visual artist Christopher Ume e il sosia di Tom Crusie, Miles Fisher, hanno girato due filmati sulla celebre app di ByteDance: in uno si vede il finto attore americano che inciampa e poi se la ride in una boutique, mentre nell’altro, lo stesso Cruise fake gioca a golf. Come anticipato sopra Ume ha ricostruito le sembianze dell’attore americano (che ha da poco finito di girare il nuovo Mission Impossible) attraverso un software molto simile a FaceApp, applicazione che divenne famosissima, senza alcun reale motivo, nel 2019.

Attraverso un lavoro certosino, sono stati così ricostruiti non soltanto le sembianze del buon Cruise, ma anche e soprattutto la mimica e le espressioni dell’attore, attingendo attraverso milioni di immagini prese dalla rete. Un successo clamoroso quello dei due video, che in un paio di giorni hanno totalizzato due milioni e mezzo di visualizzazioni, ed inoltre, autorevoli esperti di deepfake lo hanno ritenuto reale, quindi non un falso come in realtà è.

TOM CRUISE DEEPFAKE SU TIKTOK: “VOLEVO DIMOSTRARE DOVE ARRIVEREMO”

«E’ incredibilmente ben fatto», ha spiegato Hany Farid, professore all’università di Berkeley specializzato in analisi delle immagini digitali. A quel punto, una volta che la bomba è esplosa, Ume ha deciso di palesarsi: «Volevo dimostrare le possibilità tecnologiche di questo mondo e quello che potrebbe accadere tra pochi anni». Ma come detto sopra, la popolarità era ormai giunta alle stelle e basti pensare che il profilo TikTok del visual artist ha raggiunto circa 400mila follower nel giro di pochi giorni, mentre la pagina ufficiale di Tom Cruise, con tanto di spunta blu, ne conta solo 22.600. “I fan, dunque – commenta il Corriere della Sera – hanno riconosciuto il falso Cruise più vero del vero. Di più: hanno scelto loro qual è l’autentico attore, quello che rispecchia i desideri e le aspirazioni di chi, al cinema, chiede sogno, altri mondi”.





