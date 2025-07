Tom Cruise è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Ana De Armas, sono stati paparazzati in Vermont mentre erano mano nella mano.

Nonostante sia sempre stato molto riservato e attento a proteggere la sua privacy Tom Cruise finisce spesso al centro del gossip per via della sua sfera sentimentale. Tantissimo è il successo che ha conquistato nel corso della sua lunga carriera, recitando in film di grande successo, dove talento e fascino non sono mai passati inosservati. In passato ha avuto alcune storie d’amore molto importanti, come quella con Nicole Kidman e quella con Katie Holmes. Con entrambe è convolato a nozze ma quando i matrimoni sono giunti al capolinea ha sempre mantenuto il più stretto riserbo, cercando di attirare il meno possibilità l’attenzione del gossip.

In questi anni gli sono stati attribuiti diversi flirt, un anno fa si parlava di un’importante storia d’amore con Victoria Canal ma negli ultimi mesi Tom Cruise è stato beccato in più occasioni con Ana De Armas. I rumors sulla loro presunta storia d’amore fino ad ora non erano stati né confermati né smentiti, adesso però è arrivata l’ufficialità, sono una coppia.

Tom Cruise felice con Ana De Armas, chi è la nuova fidanzata dell’attore

I due sono stati paparazzati insieme, questa volta mano nella mano, gli inequivocabili scatti che hanno ufficializzato la storia d’amore sono stati pubblicati sul sito Tmz. Tom Cruise e Ana De Armas si sono recati insieme al Wembley Stadium di Londra per assistere al concerto degli Oasis, dopodiché si sono recati in Vermont dove si sono concessi un romantico e rilassante weekend.

Dopo un giro al parco hanno fatto shopping e hanno mangiato un gelato. Chi è la nuova fidanzata dell’attore? È un’attrice cubana di 37 anni che ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione nel 2006 recitando nel film ‘Una rosa de Francia’. Negli ultimi anni ha recitato in film come ‘Ballerina’, ‘Eden’, ‘Ghosted’ e altri ancora. Sembra che la loro relazione sia nata già da qualche mese, per un po’ però hanno preferito mantenere riservato il loro rapporto. Tom Cruise e Ana De Armas adesso non si nascondono più, farsi beccare mentre passeggiavano mano nella mano è stato un modo per ufficializzare la loro storia d’amore.

