Tom Felton dopo Harry Potter “Sono stato dipendente da alcol ed erba”/ Rivelazione choc

Era giovanissimo Tom Felton quando recitava la parte di Malfoy in Harry Potter, saga fantasy che lo ha accompagnato fino all’adolescenza. L’attore ha deciso di raccontare a cuore aperto la sua vita dopo il successo della saga nel suo libro Senza la bacchetta, appena uscito in Italia.

Tom Felton, 35 anni, ha voluto condividere con il mondo una pagina dolorosa e un’analisi lucida della sua vita da “bambino famoso”. Cosa accade davvero dietro le quinte di un personaggio così noto? Spesso si smarrisce la via come accade a tanti, ma l’attore lo ha raccontato con sincerità. “Sono fortunato per la vita che ho. Una vita in cui amore, famiglia e amici vengono prima di tutto. Non mi sfugge che la loro importanza sia proprio una delle lezioni più grandi delle storie di Harry Potter. Averlo capito è ciò che mi rende davvero un uomo molto ricco“. Queste sono alcune delle parole che Tom Felton, alias Draco Malfoy, ha voluto condividere con i lettori prima di entrare nella parte oscura della sua vita.

Tom Felton e la dipendenza da alcol ed erba

Cosa è successo a Tom Felton “senza la bacchetta”, quando i riflettori si sono spenti all’improvviso sulla sua vita? E’ a questa domanda che l’autobiografia dell’attore risponde con sincerità, autoironia e un pizzico di dramma.

Tom Felton, nonostante il successo e i soldi incassati da Harry Potter, saga fantasy scritta e ideata da J.K. Rowling, non è stato sempre sereno. Ad un certo punto della sua vita cullato dalla fama, non è riuscito a mantenersi in equilibrio e così è caduto nella dipendenza da alcol ed erba. L’attore, come riporta Vanity Fair, dichiara: “LA mi fece sentire particolarmente solo e dissociato da me stesso: sentimenti che, certo, potrebbero innescare turbe mentali in chiunque. Forse è più facile mascherarle seduto al di là della corda di velluto rosso o al volante di una Lamborghini arancione acceso”.

