Tom Hanks, chi è: attore iconico di Hollywood, è uno dei più amati e riconosciuti nel mondo intero grazie ai suoi ruoli di grande successo

Tom Hanks, nato a Concord nel 1956, è uno dei più grandi attori statunitensi, conosciuto in tutto il mondo per i ruoli iconici ricoperti, che gli sono valsi una popolarità straordinaria e un successo meritato mondiale. La carriera di Tom Hanks è cominciata negli anni ottanta con la serie televisiva “Henry e Kip”, che ne ha segnato il primo successo. Negli anni a seguire l’attore è virato poi sul cinema, diventando uno dei più bravi e riconoscibili al mondo per via dei tanti ruoli di successo ricoperti. Nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, Tom Hanks ha vinto tantissimi premi, su tutti due Oscar: ha trionfato infatti per due anni consecutivi, nel 1994 e nel 1995, come miglior attore, per “Philadelphia” e poi “Forrest Gump”, riuscendo in qualcosa che non aveva mai fatto nessuno prima di lui. In totale è stato nominato agli oscar in sei occasioni.

Ha vinto poi inoltre cinque Golden Globe, due Screen Actors Guild Award, cinque Emmy e un Orso d’Argento. Tornando all’infanzia, Tom Hanks è nato in una famiglia lontana dal mondo dello spettacolo: il papà era infatti un cuoco mentre la mamma un’infermiera. Niente a che vedere, dunque, con il cinema. Appassionato fin da bambino di recitazione, Tom ha però studiato all’università statale della California, esordendo nella serie televisiva “Henry e Kip”, fino ad ottenere sempre più ruoli (e successi).

Tom Hanks, chi è: negli anni Novanta il successo con i due Oscar

Dopo gli esordi in tv, Tom Hanks si è spostato sul cinema, recitando in produzioni di grande successo, ottenendo ruoli che gli sono valsi grandi premi. Proprio negli anni Novanta Tom Hanks ha vinto anche due premi oscar. Di recente, in un’intervista a Forbes, Tom Hanks ha parlato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi creativi dei film, che lui stesso ha sperimentato in “Here”.

“Ho fiducia nella mia recitazione, che penso non potrà mai essere veramente copiata. E, poi, non ho mai avuto timore dei cambiamenti, li ho sempre abbracciati e considerati un modo per evolvere” ha rivelato l’attore statunitense, spiegando dunque di essere aperto al cambiamento.

