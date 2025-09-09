Tom Holland racconta le sue difficoltà "Soffro di ADHD oltre alla dislessia, mi spaventa avere carta bianca"

L’attore di Spider Man Tom Holland torna a parlare e racconta alcune sue grandi difficoltà, l’artista ha infatti fatto luce sulla dislessia e sull’ADHD che lo affliggono da tempo. In una intervista concessa a ING, l’attore si è raccontato senza troppi giri di parole: “Soffro di ADHD e sono dislessico, e quando qualcuno mi dà carta bianca per un’idea sono intimorito. A volte però hai l’occasione di interpretare dei personaggi che ti aiutano ad affrontare alcune difficoltà” ha raccontato scavando nel suo passato e in mezzo alle difficoltà che lo hanno portato fino ad oggi.

Pupo spiazza tutti su Barbara d’Urso: "Il flirt c’è stato"/ "Ballando con le stelle? Si deve accontentare"

E spesso Tom Holland è chiamato ad andare ben oltre i suoi limiti per trovare un equilibro mentale non sempre facile da raggiungere: “In qualsiasi modo tu possa interagire, da giovane o da adulto, con qualcosa che ti costringa ad essere creativo e ti forzi a pensare fuori dagli schemi, agendo senza alcun manuale delle istruzioni, penso che ciò possa alimentare una creatività sana. Penso che più facciamo questo tipo di cose, meglio è”.

Chi è Francesca Pascale, ex moglie di Paola Turci/ La politica e la storia con Berlusconi

Tom Holland confessa: “Ecco cosa ho fatto per il nuovo Spider Man”

Molto presto Tom Holland tornerà nei panni del nuovo film della saga Spider Man e come confidato dallo stesso attore i preparativi per questo nuovo progetto sono stati particolarmente minuziosi:

“Ho setacciato attivamente Internet e cercato di capire cosa si aspettassero i fan da un film di Spider-Man: è ciò che mi ha guidato. Credo che a volte i produttori fossero stanchi di me, ma era importante farlo”. Un lavoro di ricerca minuziosa ha portato Tom Holland a comprendere ancora meglio i gusti dei suoi fan che non hanno mai smesso di attendersi.

Dentro la notizia, Alena Seredova choc: "Stalker? Un paparazzo andava oltre"/ "Si nascondeva nei cespugli"