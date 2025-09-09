Tom Holland racconta le sue difficoltà "Soffro di ADHD oltre alla dislessia, mi spaventa avere carta bianca"
L’attore di Spider Man Tom Holland torna a parlare e racconta alcune sue grandi difficoltà, l’artista ha infatti fatto luce sulla dislessia e sull’ADHD che lo affliggono da tempo. In una intervista concessa a ING, l’attore si è raccontato senza troppi giri di parole: “Soffro di ADHD e sono dislessico, e quando qualcuno mi dà carta bianca per un’idea sono intimorito. A volte però hai l’occasione di interpretare dei personaggi che ti aiutano ad affrontare alcune difficoltà” ha raccontato scavando nel suo passato e in mezzo alle difficoltà che lo hanno portato fino ad oggi.
E spesso Tom Holland è chiamato ad andare ben oltre i suoi limiti per trovare un equilibro mentale non sempre facile da raggiungere: “In qualsiasi modo tu possa interagire, da giovane o da adulto, con qualcosa che ti costringa ad essere creativo e ti forzi a pensare fuori dagli schemi, agendo senza alcun manuale delle istruzioni, penso che ciò possa alimentare una creatività sana. Penso che più facciamo questo tipo di cose, meglio è”.
Tom Holland confessa: “Ecco cosa ho fatto per il nuovo Spider Man”
Molto presto Tom Holland tornerà nei panni del nuovo film della saga Spider Man e come confidato dallo stesso attore i preparativi per questo nuovo progetto sono stati particolarmente minuziosi:
“Ho setacciato attivamente Internet e cercato di capire cosa si aspettassero i fan da un film di Spider-Man: è ciò che mi ha guidato. Credo che a volte i produttori fossero stanchi di me, ma era importante farlo”. Un lavoro di ricerca minuziosa ha portato Tom Holland a comprendere ancora meglio i gusti dei suoi fan che non hanno mai smesso di attendersi.