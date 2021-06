Tom Horn/ Su Rete 4 il film con Steve McQueen (oggi, 15 giugno 2021)

Tom Horn va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, martedì 15 giugno. La rete propone un western americano con la leggenda Steve McQueen e i due giganti del maxischermo Linda Evans e Richard Farnsworth. A dirigere questo cast stellare è stato il regista William Wiard, sotto la supervisione dello stesso Steve McQueen nell’anno 1980. Si tratta di un film sicuramente cult ma non adatto a tutto il pubblico perché ormai il genere viene considerato un po’ fuorimoda ormai nonostante molti autori di livello l’hanno provato a rilanciare dai Fratelli Coen a Quentin Tarantino. Girato con grande intelligenza punta forte grazie alla presenza di attori di assoluto livello.

Tom Horn, la trama del film

La pellicola Tom Horn è ambientata nel Wyoming nel 1901. Gli allevatori di questo peculiare stato americano sono in protesta e decidono di associarsi per difendere il loro bestiame dai diversi ladri che infestano la zona. Per questo, si rivolgono ad un pistolero molto esoso, in grado però di garantire protezione ai loro preziosi capi di bestiame. Il pistolero assoldato è Tom Horn, un killer efficiente e implacabile, in grado di fare piazza pulita in appena due anni.

L’uomo diventa poi amico di Glendolene Kimmel, maestra presso la scuola locale. Questa amicizia con la donna suscita la gelosia di Joe Belle, sceriffo federale innamorato della donna. Lo sceriffo riuscirà a sobillare gli stessi allevatori che prima lo avevano assoldato e si ritrova a dover affrontare un intero villaggio coalizzatosi contro di lui dopo la morte sospetta di un pastore.

