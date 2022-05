Tom Horn/ Su Rete 4 il film con Steve McQueen

Tom Horn, film di Rete 4 girato da William Wiard

Tom Horn sarà trasmesso oggi, martedì 31 maggio, su Rete 4 a partire dalle ore 16.50. Il film western è stato girato nel 1980 da William Wiard e si basa sul personaggio reale di Tom Horn e sull’autobiografia scritta da Horn stesso (1904). Si alternano alla regia del film ben sette registi, come Don Siegel, Elliot Silverstein e James William Guercio. A causa dei dissapori con Steve McQueen vennero tutti licenziati e alla fine fu scelto William Wiard.

La sceneggiatura è di Thomas McGuane e Bud Shrake; la fotografia è di John A. Alonzo; il montaggio è di George Grenville; gli effetti speciali di Phil Cory; le musiche di Ernest Gold; i costumi di Luster Bayless e il trucco di Del Armstrong, Lon Bentley, Lynn Del Kail.

Tom Horn, la trama del film: un pistolero per difendere…

Il film Tom Horn di Wiard è ambientato all’inizio del Novecento, nel 1901. Un gruppo di allevatori del Wyoming si uniscono in un’associazione e assoldano un pistolero per difendere il bestiame dai ladri che bazzicano per quei luoghi. Chiedono l’aiuto anche di Tom Horn, che nel giro di un paio d’anni eliminata tutti i banditi. Tom intesse un’amicizia speciale con l’insegnante Glendolene Kimmel e scatena la gelosia dello sceriffo Joe Belle. Gli allevatori, non avendo più problemi con i ladri, licenziano Tom e lo accusano di aver ucciso un pastore, morto in circostanze poco chiare. Horn viene abbandonato anche da Glendolene e condannato a morte. Come andrà a finire?

