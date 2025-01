Tom & Jerry, il cast del film

Giovedì 2 gennaio 2024, va in onda nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16,00, il film d’animazione del 2021 dal titolo Tom & Jerry. Il progetto è stato realizzato con tecnica mista e vede alla regia il noto film maker Tim Story, noto per avere girato anche la saga de “I fantastici 4“. La colonna sonora ha invece la firma del compositore Christopher Lennertz, autore delle musiche di diverse pellicole campioni d’incasso, come “Alvin Superstar”, “Think Like a Man” e “Supernatural”.

Il cast principale del film Tom & Jerry è composto da Chloë Grace Moretz, conosciuta dal pubblico per la sua interpretazione in “Kick-Ass” e “Kick-Ass 2”, accanto a lei recita Michael Peña, diventato famoso a livello internazionale grazie al lungometraggio “Leoni per agnelli” di Robert Redford; infine, Pallavi Sharda, protagonista della serie tv britannica di successo “Beecham House”.

Tom & Jerry, la trama del film

Il film Tom & Jerry racconta la storia della celebre coppia di nemici/amici che si trova nella splendida città di Manhattan. Qui Tom coltiva il suo sogno di diventare un famoso pianista, trascorrendo tutto il suo tempo libero esibendosi nel celebre Central Park. Jerry, però, rovina la sua esibizione, così il gatto inizia uno dei suoi numerosi inseguimenti. Nel frattempo una ragazza di nome Kayla Forester viene assunta presso l’elegante Royal Gate hotel utilizzando il curriculum di un’altra persona.

La giovane riesce a diventare assistente del famoso organizzatore di eventi Terence Mendoza proprio in vista di uno dei matrimoni più attesi dell’anno: quello tra due celebrità, Ben e Preeta Metha. Il lavoro di Kayla, però, diventa ancora più complicato quando Jerry decide di stabilirsi proprio all’interno dell’albergo, iniziando a far sparire diverse cose dalla struttura.

Per cercare di fermarlo, la ragazza chiede aiuto proprio a Tom, ma, nonostante i vari tentativi, il topolino riesce sempre a sfuggire ai suoi inseguitori. Durante questo scontro, i due animali distruggono completamente l’atrio dell’hotel, creando non poche difficoltà a Kayla e a Terence. Per fortuna, però, alla fine tutto andrà per il verso giusto: Ben e Preeta riusciranno a convolare a nozze, mentre Tom e Jerry verranno autorizzati a soggiornare nell’albergo in modo permanente.