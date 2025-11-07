Tom Jones, chi è l'artista britannico? Il successo dentro e fuori il Regno Unito e il matrimonio da giovanissimo con Melinda Rose

Tom Jones, chi è l’artista: un successo mondiale

Tom Jones, cantante britannico, ha venduto in tutta la sua carriera oltre 100 milioni di dischi, risultando uno dei volti storici nel mondo della musica a livello mondiale. Tom è stato non soltanto un grande artista, apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo, ma anche un vero e proprio sex symbol, corteggiatissimo dalle donne: proprio durante i suoi concerti nacque la moda di lanciare biancheria intima sul palco. Appassionato di musica fin da bambino, Tom Jones visse a 12 anni l’esperienza della tubercolosi: passò due interi anni a letto, in convalescenza, avvicinandosi ancor di più al mondo musicale, lasciando inoltre ben presto la scuola. A soli 16 anni Tom Jones ha sposato la moglie Melinda Rose Trenchard, avendo da lei, appena un mese dopo le nozze, il figlio Mark.

Tom Jones, chi è l’artista: con Melinda Rose per tutta la vita ma…

Nonostante il matrimonio, Tom Jones è sempre stato attratto dalle donne, complice anche il suo essere molto molto corteggiato. L’artista è però rimasto sposato per tutta la vita con Melinda Rose, senza mai divorziare, nonostante le numerose frequentazioni con altre donne. I due sono rimasti insieme fino al 2016, anno in cui la donna è morta. Qualche mese più tardi, Tom è stato accostato a Priscilla Presley, ex moglie di Elvis Presley, suo amico.

Lo scorso luglio Tom Jones ha fatto parlare di sé per via delle sue condizioni di salute. Il cantante, ormai ottantacinquenne, ha infatti dovuto annullare un concerto per via di ragioni di salute. A quanto pare avrebbe contratto un’infezione respiratoria che gli ha dato parecchie grane. A quanto pare ora il cantante britannico da 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, starebbe meglio. Nonostante la sua età è infatti ancora una bomba di energia, o meglio, una “sex bomb”.