Tomahawk, scure di guerra/ Su Rete 4 il film con Preston Foster

Tomahawk, film di Rete 4 diretto da George Sherman

Tomahawk, scure di guerra va in onda oggi, domenica 27 febbraio, a partire dalle ore 17.00 su Rete 4. Si tratta di un film western e storico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1951 e diretto da George Sherman. Il film è tratto da un soggetto di Daniel Jarrett con sceneggiatura di Silvia Richards e Maurice Geraghty.

Le avventure di Spirou e Fantasio/ Su Italia 1 il film con Alex Lutz

Nel cast troviamo van Heflin, Yvonne De Carlo, Alex Nicol, Preston Foster, Jack Oakie, Tom Tully, John War Eagle, Rock Hudson e molti altri ancora.

Tomahawk, scure di guerra, la trama del film: a un passo dal conflitto

Il film Tomahawk, scure di guerra racconta di una guerra ad un passo dallo scoppio e con un uomo pronto a dare tutto per impedire che accada. Le vicende si svolgono nel 1866 nel Wyoming; l’esercito degli Stati Uniti d’America sta per costruire un ponte in una zona sottratta alla tribù dei Sioux.

Bluff storia di truffe e di imbrogli/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

Tale situazione porta inevitabilmente allo scoppio di un acceso contrasto tra le due fazioni con il rischio piuttosto alto che il tutto potesse sfociare in una vera e propria guerra civile. Protagonista in questa circostanza è una guardia di frontiera che mette in atto tutta la sua bravura ed esperienza per riuscire a ristabilire l’ordine tra le due fazioni.

LEGGI ANCHE:

Il pilota razzo e la bella siberiana/ Su Rete 4 il film con John Wayne

© RIPRODUZIONE RISERVATA