Tomahawk Scure di guerra/ Su Rete 4 il film con Van Helfin (oggi, 15 novembre)

Tomahawk Scure di guerra va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 15 novembre, a partire dalle ore 16:40. La pellicola è stata realizzata nel 1951 negli Stati Uniti dalla Universal International Film con la regia di George Sherman, il soggetto è stato scritto da Daniel Jarrett mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Silvia Richards e Maurice Geraghty. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans J. Salter, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Charles P. Boyle e nel cast sono presenti Van Heflin, Yvonne De Carlo, Alex Nicol, Preston Foster, Jack Oakie, Tom Tully e Rock Hudson.

Tomahawk Scure di guerra, la trama del film

In Tomahawk Scure di guerra ci troviamo negli Stati Uniti d’America durante il periodo che sta anticipando la Guerra di Secessione. Mentre si stanno creando all’interno del paese americano delle differenze piuttosto nette dal punto di vista culturale, continua a svolgersi una sorta di diatriba tra l’uomo bianco e i pellerossa nativi delle zone americane. Questa situazione di forte contrasto ha delle ripercussioni anche sulla vita di tutti i giorni e su quanti intraprendono un’attività volta all’allevamento oppure alla caccia di animali in grado di donare pellicce per qualsiasi genere di realizzazione di tappezzeria. Un famoso cacciatore di pellicce di nome Jim è stato contattato dall’esercito degli Stati d’America per fungere da guida all’interno di un territorio dove dovrà essere scovato un indiano che secondo alcune ricostruzioni sarebbe stato il protagonista di alcuni atti ostili nei confronti del governo americano.

Jim è un uomo tranquillo che cerca di portare avanti con estrema discrezione la propria attività, ma è stato devastato da una perdita terribile, l’uccisione della propria moglie che era peraltro di origini indiane. Una situazione che lo ha devastato nell’anno e che soprattutto lo ha portato ad avere una sete di vendetta nei confronti degli assassini. L’occasione giusta gli viene consegnata nel momento in cui l’esercito necessita di aiuto per attaccare una tribù di Sioux capitanata da un terribile indiano o quantomeno questo è quello che viene raccontato sul suo conto, di nome Nuvola Rossa. Durante il tentativo di vendicarsi, il cacciatore di pellicce ricorda tutti i momenti felici passati a fianco di sua moglie, un fulgido esempio di come la popolazione indiana potesse convivere pacificamente con quella americana. Questi ricordi straordinari che conserva come bei momenti passati insieme alla moglie, gli fanno capire come la guerra porti soltanto a drammi e problemi per cui poco alla volta riesce a mettere da parte la rabbia per l’uccisione della moglie e soprattutto quel desiderio di vendetta. Sarà proprio lui a fungere un importante ruolo di intermediazione tra le due popolazioni evitando così una sanguinosa guerra tra la tribù di indiani e i soldati dell’esercito americano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA