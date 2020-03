Tomas Goldschmidt, marito di Lodovica Comello/ Chi è? Produttore argentino…

Tomas Goldschmidt è il marito di Lodovica Comello, diventata mamma per la prima volta del piccolo Teo. Schivo, riservato e allergico alle luci della ribalta, ha lasciato l’Argentina per amore dell’attrice e conduttrice italiana che si è sposata a soli 25 anni, ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore alla bella Lodovica? Classe 1984, è un produttore argentino che la Comello ha conosciuto durante la sua avventura sul set di Violetta, la serie tv che ha regalato il successo all’attrice italiana. All’epoca, Tomas lavorava nella produzione della serie tv e la bellissima storia d’amore con la Comello è iniziata con un’amicizia. “Un giorno si è presentato con due biglietti per il concerto degli Aerosmith. “Ti va di venire?”. A un certo punto hanno cominciato a suonare I Don’t Want to Miss a Thing, scendeva una pioggerellina leggera, ci siamo abbracciati. Una scena da film”, ha raccontato la Comello in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Tomas Goldschmidt, marito di Lodovica Comello: “mi ha letteralmente conquistata”

Tomas Goldschmidt ha letteralmente conquistato il cuore di Lodovica Comello che, tornata in Italia, si è sposata a soli 25 anni. “Lui mi ha conquistata, letteralmente – ha svelato la Comello in un’intervista a Vanity Fair – “Cosa mi piace di lui? È molto organizzato, pragmatico, mentre io vivo nel marasma, non ho senso pratico. Mi trasmette sicurezza, tranquillità, forza”, ha spiegato l’attrice. Tra Lodovica e Tomas, dunque, l’amore è stato travolgente. Nonostante siano entrambi giovanissimi, i due hanno deciso di mettere su famiglia e la nascita di Teo rappresenta il coronamento di un grande amore vissuto lontano dai riflettori e cresciuto giorno dopo giorno esattamente come Lodovica e Tomas.



