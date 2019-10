Tomas Tai, Over 25/ “Attimi di confusione” superati con Mara Maionchi? (X Factor 13)

Tomas Tai si è aggiudicato un posto agli Home Visit grazie alla canzone A Song For You di Donny Hathaway, con cui ha sorpreso Mara Maionchi e il pubblico di X Factor 13. L’artista trentenne questa volta non ha scelto di accompagnarsi al piano ed è riuscito a stupire anche per aver selezionato proprio quel brano per il secondo step del talent. Una scelta inusuale se si considera la media delle proposte fatte da tutti i concorrenti della storia del programma. Standing ovation da parte dei presenti, ma un’incertezza da parte della Maionchi. “L’unica cosa che ti è mancata e che devi assolutamente trovare è un po’ più di emotività. Quando racconti qualcosa con la tua voce, che è indiscutibilmente forte, un po’ più di emotività in alcuni momenti. Se tu ti registri, ti riascolti, avrai modo di sentire dove ti manca quel punto lì. Risentirsi, correggere i propri errori, è fondamentale”, ha detto la discografica prima di concludere con un “però una sedia te la meriti”. Da quel momento in poi Tomas non è stato più messo in discussione, ma che cosa succederà nella puntata di oggi? Sarà riuscito a lavorare sui punti deboli che la coach gli ha fatto notare in modo così approfondito? Clicca qui per guardare il video di Tomas Tay.

Tomas Tai, X Factor 13: carico come non mai

Si definisce carico come non mai Tomas Tai, soprattutto dopo aver scoperto che sarà agli Home Visit di X Factor 13. La puntata di oggi gli rivelerà se potrà proseguire ancora sotto la guida di Mara Maionchi, che lo incontrerà ancora una volta a Berlino. Sono diversi i punti saldi della carriera artistica di Tomas. Dovendo guardare alle cover, di sicuro troviamo in larga parte hit internazionali piuttosto storiche. Come Stars dei Simply Red oppure I Started a Joke dei Bee Gees o ancora Your Song di Elton John. Una scelta piuttosto vasta che gli permette di essere versatile e soprattutto contare su quella voce che secondo Mara è degna di nota. Non è escluso però che Tomas abbia vissuto dei momenti di incertezza durante la registrazione della puntata. “Attimi di confusione”, scrive in modo lapidario in uno degli ultimi post su Instagram, pubblicando una foto scattata nelle vicinanze di un lago. Le sue parole si riferiscono forse al dubbio di poter accedere ai Live o non hanno nulla a che vedere con il suo percorso nel talent?

Il dubbio di Tomas Tai





