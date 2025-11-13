Tomasi a X Factor pronto a emozionare ancora con "I giardini di marzo" di Lucio Battisti, assegnata da Jake La Furia, il suo coach

Tra i concorrenti più giovani di ogni edizione di X Factor c’è Tomasi, aspirante cantante di appena 16 anni. Da quando aveva 13 anni, Tomasi suona chitarra e pianoforte, miscelando nella sua musica diversi stili. Ad X Factor, Tomasi ha stupito con il suo giovane talento: nonostante la giovane età, infatti, ha stupito tutti e in questo quarto live è pronto a fare altrettanto. Jake La Furia, il suo coach, gli ha assegnato per l’occasione un brano che ha fatto la storia della musica italiana. Si tratta de “I Giardini di Marzo” di Lucio Battisti. Una delle canzoni più belle della musica italiana, che sarà interpretata oggi da un giovane artista particolarmente sensibile.

Il percorso di Tomasi, nella squadra di Jake La Furia, sta stupendo in positivo. Giovanissimo, il cantante sembra già molto maturo artisticamente. Nell’ultima puntata, quella del terzo live, Tomasi ha portato sul palco di X Factor gli Oasis con la splendida “Don’t look back in anger”, mostrandosi ancora una volta molto sicuro di sé. E i commenti, infatti, sono stati positivi: “Sei bravissimo, hai un timbro riconoscibile e bellissimo. Mi emozioni sempre fino alle lacrime” si legge in un commento. E ancora: “La tua voce è come una magia, arriva emoziona e resta nel cuore”. Insomma, un giovane artista che sta convincendo il pubblico.

Tomasi a X Factor: le esibizioni hanno emozionato il pubblico

Prima di esibirsi sulle note di “Don’t look back in anger” degli Oasis, Tomasi aveva cantato sul palco di X Factor altri brani che avevano emozionato il pubblico, come “Lucciole” di Blanco e ancora “Portami a ballare” di Luca Barbarossa con il quale aveva stupito ai bootcamp. Alle audition, invece, il giovane artista si era esibito con “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante. Prove di grande impatto le sue, che hanno lasciato il pubblico piacevolmente impressionato.