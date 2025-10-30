Chi è Tomasi, il giovanissimo concorrente di X Factor 2025 che ha stupito tutti con la sua incredibile voce? Originario di Venezia

Alessandro Tomasi è uno dei concorrenti più giovani di X Factor. Talento incredibile nonostante i suoi 16 anni, ha conquistato tutti con la sua incredibile voce e una sensibilità fuori dal comune. Il giovane concorrente, originario di Marcon, in provincia di Venezia, ha soli 16 anni come abbiamo visto. Il suo impegno quotidiano è infatti la scuola: frequenta il liceo scientifico, ma tra un’interrogazione e un compito in classe continua a studiare musica. Tomasi è infatti un cantautore: non solamente scrive i suoi brani, ma li produce anche da quando aveva solo 13 anni. Inoltre suona la chitarra e il pianoforte. I suoi generi preferiti? Pop, pop-rock e non soltanto: tutto ciò che gli provoca emozioni entra a far parte della sua musica, che emoziona.

Ai Bootcamp, Alessandro Tomasi si è esibito sulle note di Luca Barbarossa con “Portami a ballare”. Un’esibizione straordinaria che gli è valsa non solamente i commenti entusiastici dei giudici, ma anche una straordinaria standing ovation, seguita da commozione. A piangere, dopo aver sentito la sua voce, è stato anche il coach Francesco Gabbani, visibilmente emozionato. Il talento di Tomasi, infatti, ha toccato davvero tutti: il giovane è finito nella squadra di Jake La Furia, che lo ha scelto dopo aver sentito il suo grande e delicato dono.

Tomasi, chi è il concorrente di X Factor: i social impazziscono per lui!

Tomasi, concorrente di X Factor, ha emozionato i social. “La voce di sto ragazzo è “na spada”… Ti fa vivere quello che canta… Sembra la stia vivendo la canzone, incredibile” si legge in un commento. E ancora: “Grande Alessandro, un’emozione unica, le canzoni le vivi dentro e ci trasmetti tutta la tua bravura”. Tanti credono che sarà proprio Tomasi a vincere X Factor, anche se non mancano le critiche: per qualcuno, infatti, “si mangia” le parole che risultano essere poco comprensibili.