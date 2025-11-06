Chi Alessandro Tomasi in arte Tomasi? Giovanissimo concorrente di X Factor 2025 che ha conquistato tutti con la sua sensibilità

Si prosegue con X Factor 2025 la cui nuova puntata andrà in onda stasera per la gioia di tutti gli appassionati di musica e del talent show che da anni, però, non riesce più a sfornare un talento degno di tale nome. Che sia l’anno giusto? Chissà, intanto molti che vi partecipano poi sognano il riscatto con Sanremo Giovani. Tra i giovani concorrenti che hanno colpito i giudici con la sua voce c’è anche il giovanissimo Alessandro Tomasi in arte Tomasi.

Il brano ‘Nessuno vuole essere Robin’ (di Cesare Cremonini) aveva colpito senza dubbio Jake La Furia, ma poi ha conquistato anche gli altri giudici con ‘Era già tutto previsto (di Riccardo Cocciante) oltre a ‘Portami a ballare’ (di Luca Barbarossa). Come si può evincere il ragazzo spazia senza problemi tra brani di cantautori intimi, pop e rock.

Tomasi a X Factor 2025: “Voglio trasmettere qualcosa di forte a chi lo ascolta”

Come ha detto lo stesso Tomasi a X Factor 2025: “Voglio trasmettere qualcosa di forte a chi lo ascolta. Far provare anche solo un po’ di quello che provo mentre canto”. È originario di Marcon, che è un piccolo paese in provincia di Venezia, e sta ancora frequentando il liceo scientifico.

Si definisce un cantautore, scrive e produce i suoi brani da quando aveva tredici anni, e ha nelle sue skills anche il fatto di saper suonare la chitarra e il pianoforte. La sua famiglia lo supporta in tutto e per tutto nei suoi sogni, non dimenticandosi mai che i piedi ben saldi a terra a volte salva dalle delusioni che si possono incontrare nella vita.

