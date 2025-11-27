Tomasi, chi è il giovanissimo talento di X Factor: nonostante la giovane età è uno dei più promettenti. E il suo inedito piace al web

Si chiama Alessandro Tomasi il più giovane concorrente di X Factor, che ha preso parte al programma quando aveva ancora 16 anni. Un talento giovanissimo ma profondo e intenso, in grado di far innamorare tutti con una voce potente, priva di filtri, ma allo stesso tempo dolce ed emozionante. Tomasi nell’ultima puntata di X Factor ha presentato il suo inedito, “Tatuaggi”, riuscendo ancora una volta a stupire il pubblico. Un brano profondo che il giovane Tomasi ha scritto quando aveva solo 14 anni. I commenti, sul web, non hanno potuto far altro che sottolineare ancora una volta il suo grande talento.

PierC a X Factor: "La voce più bella" ma l'inedito non convince tutti/ "Manca quel tocco wow"

“Mi ha commossa, la sua voce lo fa sempre mi arriva addosso come un vento gelido. Questa canzone è spettacolare, scritta e arrangiata da lui. È mostruosamente bravo. Per me merita di vincere lui” si legge in un commento. E in un altro ancora un fan scrive: “Avrà anche 17 anni ma questo ragazzo è una botta di anima e sentimenti e la canzone è radiofonica e soprattutto… L’ha scritta lui”. Tomasi, infatti, è tra i pochi concorrenti che ha scritto e arrangiato in autonomia il brano presentato la sera degli inediti a X Factor.

tellynonpiangere, chi è: il suo inedito emoziona il web/ "A livello di scrittura è stato il migliore"

Tomasi, chi è il giovanissimo talento di X Factor: “Elegante e intenso”

Secondo i fan di X Factor, Tomasi è “emozionante, elegante e intenso” e per qualcuno potrebbe essere proprio lui a vincere il talent show. Il suo grande talento è innegabile e nonostante la sua giovane età, Tomasi è riuscito a farsi strada nel programma, conquistando il cuore dei fan a casa. Questa sera, per la puntata dei live, il concorrente nella squadra di Jake la Furia canterà “Anna e Marco” di Lucio Dalla e dopo ancora “Story of my life” degli One Direction. Due brani molto diversi ai quali sicuramente Tomasi riuscirà a rendere omaggio.