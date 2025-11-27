Tomasi, chi è il giovanissimo talento di X Factor: nonostante la giovane età è uno dei più promettenti. E il suo inedito piace al web
Si chiama Alessandro Tomasi il più giovane concorrente di X Factor, che ha preso parte al programma quando aveva ancora 16 anni. Un talento giovanissimo ma profondo e intenso, in grado di far innamorare tutti con una voce potente, priva di filtri, ma allo stesso tempo dolce ed emozionante. Tomasi nell’ultima puntata di X Factor ha presentato il suo inedito, “Tatuaggi”, riuscendo ancora una volta a stupire il pubblico. Un brano profondo che il giovane Tomasi ha scritto quando aveva solo 14 anni. I commenti, sul web, non hanno potuto far altro che sottolineare ancora una volta il suo grande talento.
“Mi ha commossa, la sua voce lo fa sempre mi arriva addosso come un vento gelido. Questa canzone è spettacolare, scritta e arrangiata da lui. È mostruosamente bravo. Per me merita di vincere lui” si legge in un commento. E in un altro ancora un fan scrive: “Avrà anche 17 anni ma questo ragazzo è una botta di anima e sentimenti e la canzone è radiofonica e soprattutto… L’ha scritta lui”. Tomasi, infatti, è tra i pochi concorrenti che ha scritto e arrangiato in autonomia il brano presentato la sera degli inediti a X Factor.
Tomasi, chi è il giovanissimo talento di X Factor: “Elegante e intenso”
Secondo i fan di X Factor, Tomasi è “emozionante, elegante e intenso” e per qualcuno potrebbe essere proprio lui a vincere il talent show. Il suo grande talento è innegabile e nonostante la sua giovane età, Tomasi è riuscito a farsi strada nel programma, conquistando il cuore dei fan a casa. Questa sera, per la puntata dei live, il concorrente nella squadra di Jake la Furia canterà “Anna e Marco” di Lucio Dalla e dopo ancora “Story of my life” degli One Direction. Due brani molto diversi ai quali sicuramente Tomasi riuscirà a rendere omaggio.