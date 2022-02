Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, perché si sono lasciati/ Liti e distanze, poi..

Qualche settimana fa Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno comunicato in maniera congiunta la fine del loro matrimonio. Dopo dieci anni di grande amore, caratterizzati da nozze spettacolari – celebrate nel 2014 – e l’arrivo di due figlie, Sole e Celeste, la coppia ha confermato i rumors che si rincorrevano da tempo. “Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”, hanno spiegato, tralasciando però il perché si sono lasciati. I veri motivi della rottura restano ignoti, almeno per ora, ma con il passare delle settimane sui giornali sono cominciate a trapelare alcune ipotesi riguardanti la crisi e la conseguente rottura.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, i motivi della rottura: visioni di vita diverse

Secondo i ben informati, i caratteri forti di Michelle e Tomaso, ad un certo punto della loro storia, si sarebbero scontrati irrimediabilimente, perdendo lo slancio e il desiderio di giungere ad un compromesso sulle divergenze. Ed ecco che con l’arrivo del lockdown, l’ombra della crisi sarebbe diventata sempre più invadente, con silenzi e distanze inequivocabili. Non a caso, in quel periodo, Tomaso Trussardi era stato avvistato più a Bergamo che a Milano, dove Michelle risiede con le figlie. Liti e visioni di vita differenti, con il tempo, hanno portato a ulteriori tensioni insanabili. Così entrambi hanno deciso di imboccare strade diverse, ufficializzando la rottura poco dopo le vacanze natalizie, quando evidentemente, ancora una volta, lui era da una parte e lei dall’altra. Torneranno insieme? Mai dire mai in amore, ma ad oggi appare impossibile.

