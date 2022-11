“Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono riavvicinati”/ Vittorio Feltri conferma “ma vivranno separati”

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono tornati insieme? La conferma di Vittorio Feltri

Da giorni ormai circola il gossip, corredato da alcune paparazzate, sul ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due, secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbero tornati insieme dopo aver annunciato mesi fa la fine del loro matrimonio. A confermare l’indiscrezione è stato anche Vittorio Feltri in esclusiva a Oggi, come riporta Today.

“Tomaso e Michelle si sono riavvicinati e ne sono felice.” rivela il noto giornalista sulla coppia. E continua: “Ma non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate”. Racconta dunque dettagli inediti di questo riavvicinamento: “È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia, ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme (non ha fatto alcun trasloco, al contrario di quanto si è raccontato, ndr), – e rivela ancora – lui è rimasto nella sua casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: il consiglio di Vittorio Feltri

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avrebbero dunque deciso di andarci coi piedi di piombo. Feltri, infatti, conferma questa volontà della coppia: “Tomaso e Michelle sono persone intelligenti. Ci speravo in un loro riavvicinamento. E non mi meraviglia che dopo tanto tempo insieme abbiano avuto una crisi, capita a tutte le coppie”.

Vittorio Feltri spera dunque che la coppia torni ad essere felice insieme, ma lancia un consiglio a Tomaso: “Torna con Michelle se lei è d’accordo, ma impegnati a trasformare il tuo matrimonio in una ‘società’ di mutuo soccorso che funzioni bene, nell’interesse delle vostre figlie e del vostro benessere. Ci deve essere solidarietà e affetto. Si va avanti solo se ci si riesce ad aiutare”.

