Tomaso Trussardi, ex marito Michelle Hunziker/ Dal matrimonio alla separazione: perchè si sono lasciati?

Tomaso Trussardi è l’ex marito di Michelle Hunziker nonché imprenditore ed amministratore delegato della casa di moda Trussardi. Un grande amore quello nato tra la showgirl e conduttrice e l’imprenditore, figlio di Nicola, fondatore dell’omonima casa di moda. L’amore è nato quasi per caso nel 2011. Due anni dopo il matrimonio celebrato in pompa magna il 10 ottobre del 2014. Prima delle nozze la coppia ha avuto la prima figlia Sole a cui è seguita nel 2015 la seconda Celeste. La coppia viveva a Bergamo. Dopo sette anni d’amore le prime voci di una possibile crisi tra i due quando la Hunziker si è recata in vacanza con l’amica Serena Autieri senza il marito. Pochi mesi dopo la coppia ha confermato i pettegolezzi mettendo la parola fine alla loro favola moderna.

“Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia” – è stato il comunicato congiunto della coppia.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: la fine del matrimonio

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono lasciati. Dopo sette anni di matrimonio e due figlie la coppia si è lasciata. La conduttrice, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, non ha nascosto il grande dolore per la seconda separazione dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti. “Una separazione è sempre una grande sofferenza, un lutto da affrontare” – sono state le parole della Hunziker che ha aggiunto – “ti senti una fallita ma è anche un nuovo inizio”.

La fine del matrimonio con Tomaso Trussardi è arrivato dopo la fine del primo matrimonio con Eros Ramazzotti, anche se questa volta è stato ancora più difficile. “Quando hai la mia età è diverso, un conto a 23, 24 anni: emotivamente una separazione ha una potenza distruttiva, ti senti morire dentro. Però quando hai l’esperienza di vita è diverso. Io salvo sempre il bello sfogliando l’album dei ricordi vedo solo il bello, ho una memoria selettiva” – ha detto la showgirl.

