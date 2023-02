Tomaso Trussardi, ex marito Michelle Hunziker/ Il paragone con Eros Ramazzotti e i rapporti oggi: “Dolore…”

Tomaso Trussardi e la fine del matrimonio con Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi è l’ex marito di Michelle Hunziker. Un grande amore quello nato tra i due che purtroppo è terminato. Oggi in che rapporti sono? La fine di un matrimonio non è mai semplice: lo sa bene Michelle Hunziker che, dopo otto anni d’amore e due splendide figlie (Sole e Celeste), ha chiuso la sua storia con Tomaso. Una fine che ancora oggi la conduttrice svizzera non ha superato. È stata proprio lei, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, non si è tirata indietro nel condividere tutto il suo dolore per la fine di un matrimonio e di un amore a cui credeva tantissimo. Nonostante i due abbiano cercato di rimediare riprovandoci, alla fine le cose non sono andate per il verso giusto.

“È un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti. È anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi” – ha detto la Hunziker.

Michelle Hunziker e il rapporto con Tomaso Trussardi

È finita tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La fine del loro matrimonio ha scosso davvero tutti; anche Maria Luisa Gavazzeni, la mamma di Tomaso, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, si è soffermata proprio sulla loro separazione dicendo: “mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: ‘Mamma la sposo, è una brava persona’”.

Il primo incontro tra Michelle e Tomaso è stato grazie a Vittorio Feltri come ha ricordato proprio la madre del rampollo: “li ha presentati Feltri, gli ho chiesto cosa pensasse dell’addio, mi ha risposto: “Che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti!”. L’obiettivo della Hunziker è quello di creare con Tomaso lo stesso rapporto che ha oggi con l’ex marito Eros Ramazzotti: “ci vogliamo tutti bene, è nata una grande amicizia. Sono contenta anche di questo, a me piace la famiglia allargata”.











