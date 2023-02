Tomaso Trussardi ex marito Michelle Hunziker/ Nessun riavvicinamento tra di loro ma..

TOMASO TRUSSARDI, EX MARITO DI MICHELLE HUNZIKER

Cosa sappiamo di Tomaso Trussardi e della fine della sua storia con Michelle Hunziker? Questo pomeriggio, nel corso dell’appuntamento domenicale con “Verissimo”, la 46enne conduttrice televisiva svizzera sarà nuovamente ospite nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi a tutto tondo nella consueta intervista a cuore aperto. E se grande spazio sarà riservato a “Michelle Impossibile and Friends”, lo one-woman show in partenza su Canale 5 in cui la diretta interessata tornerà a raccontarsi assieme a tanti ospiti, inevitabilmente i riflettori si riaccenderanno pure sulla vita sentimentale della Hunziker.

Come sappiamo, dopo la lunga relazione con l’ex marito Eros Ramazzotti (da cui aveva avuto la prima figlia, Aurora, nel 1996), Michelle Hunziker si era legata sentimentalmente nel 2011 a Tomaso Trussardi, due anni dopo il divorzio dal cantautore. Convolati poi a giuste nozze nel 2014, Michelle e Tomaso erano diventati genitori in precedenza di Sole, nata nell’ottobre del 2013, e successivamente di Celeste, la loro seconda figlia venuta al mondo nel marzo del 2015. Tuttavia, dallo scorso gennaio 2022, quando la coppia aveva annunciato la propria separazione dopo undici anni -di cui sette di matrimonio- non sono mai mancate le voci che hanno parlato di un possibile riavvicinamento anche se, nel frattempo, la Hunziker aveva avuto una breve storia di qualche mese con l’ortopedico Giovanni Angiolini.

TRUSSARDI-HUNZIKER, RIAVVICINAMENTO? NO, L’EX COPPIA CERCA DI…

Di recente, in occasione delle vacanze di Natale, Tomaso Trussardi e Michelel Hunziker avrebbero avuto un tentativo di riappacificazione: stando a quanto raccontato dal magazine ‘Chi’, la coppia era stata paparazzata assieme in un ristorante. In realtà molti avevano sottolineato come i due cercassero di tenere saldo il proprio legame anche per il bene delle figlie, Sole e Celeste, ma qualcuno era andato oltre parlando di nuvole spazzate via e di sereno tornato sulle loro vite. Non solo, come accennato, erano stati avvistati pure in vacanza assieme sulle Dolomiti, cosa che aveva confuso le loro fan base e pure tanti commentatori: in realtà non ci sarebbe stato nessuno riavvicinamento, almeno dal punto di vista sentimentale.

Al di là della vacanza assieme e in compagnia delle loro figlie, non sembrerebbero esserci segnali di un ritorno di fiamma: anche se ad esempio, qualche tempo fa, “Io Donna” aveva riportato una voce secondo cui la conduttrice televisiva e il noto imprenditore stessero solo aspettando il momento più propizio per annunciare questo fatidico riavvicinamento, a dire il vero non ci sono stati ulteriori segnali nell’ultimo periodo. L’impressione è che entrambi siano single e abbiano semplicemente deciso al momento di mettere al primo posto la famiglia, cogliendo quante più occasioni possibili per stare assieme alle due figlie e soprattutto in un momento molto particolare per Aurora (la figlia avuta da Eros), incinta e prossima al parto probabilmente verso la fine del prossimo mese.











